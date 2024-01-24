春節倒數 民航局要求長榮提罷工因應對策

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長榮勞資雙方24日協商卡關，預計31日再談，工會不排除在春節期間發動罷工。民航局長何淑萍表示，春節只剩下倒數兩週，雙方要把握溝通的時間與機會，繼續尋求共識；同時，也要求長榮公司應做好可能罷工的因應準備，包括機師到班人數、工會預告罷工時間長短、罷工行動時間長短等，將旅客衝擊降到最低，並提前成報民航局。

何淑萍說，今日勞資協商雖未能順利讓風波落幕，但已有部分共識，距離過年只剩下兩週，民航局希望勞資雙方能保持彈性，繼續溝通，努力縮小差距，尋求最後的共識，讓過年返鄉、商旅的需求都不至於受到影響。

另外，民航局也要求長榮應做好各項因應準備。民航局表示，包括機師到班人數、工會預告罷工時間長短、罷工行動時間長短等，長榮航空必須針對各種不同情境，擬訂具體、可行的因應方案，將旅客衝擊層面降到最低。相關方案，應提前呈報民航局。

民航局表示，長榮航空目前已經於官網揭露旅客諮詢管道、退改票規定等攸關旅客權益的保護措施。民航局已要求長榮航空加強資訊公開透明，相關方案應隨著事件進展即時更新，一旦對旅客行程有影響時，應透過簡訊、APP、電子郵件、電話等管道，及時通知旅客，讓旅客有最充足的反應時間。

桃園市機師職業工會與長榮航空公司24日勞資協商尚未有具體結果，民航局呼籲勞資雙方能保持彈性，繼續尋求共識；考量春節將近，旅客有返鄉與出遊需求，為免罷工衝擊旅客權益，民航局也要求長榮針對不同情境加強因應準備，並及時告知旅客。