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嘉義家扶中心2／17發放312萬元助學金 盼各界一起助學送愛

  • 中時即時 廖素慧
小璇的德文能力優異，在重要活動中擔任主持人及翻譯。（嘉義家扶中心提供／廖素慧嘉市傳真）
小璇的德文能力優異，在重要活動中擔任主持人及翻譯。（嘉義家扶中心提供／廖素慧嘉市傳真）

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嘉義家扶中心「助學希望工程」今年寒假後將協助670名嘉義國中小、高中職及大專生就學，預計2月17日發放312萬元助學金，讓弱勢學子們在開學前可以完成註冊，家扶中心表示，目前尚有130萬元的缺口，期待社會大眾一起助學送愛。

小璇目前是大學德文系4年級學生，念高中時父母親相繼罹癌病逝，外公2年前也病逝，5年內痛失3名至親，留下小璇與1名念高中的弟弟及外婆相依為命，傷痛非一般人能承受，但小璇沒有悲傷的時間，她忍住眼淚，將悲傷化為力量。

小璇的學業表現優異，獲得學校補助及各界助學金協助，順利就學，也到德國當短期交換學生，累積德文能力已超越大學畢業程度，在德語話劇畢業展中，擔任主持人及翻譯德文的重要職務。

小璇今年將大學畢業，正準備全國最高語言認證考試，積極籌備求職，希望畢業即能就業，減輕外婆的辛勞。

小璇也利用課餘假期參與嘉義家扶中心青年釣竿方案期間，主動認真做事，擔任領導角色，並到家扶中心當青少年生涯規畫團體的助教，就是希望能盡一己之力回饋家扶學弟妹。

嘉義家扶中心表示，嘉義家扶目前扶助688戶家庭，其中約7成是單親或隔代教養家庭，助學金能為經濟弱勢的家庭帶來改變，今年2月17日預計發放312萬元助學金，讓孩子們在開學前可以完成註冊，目前尚缺130萬元，期盼各界助學。

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