緊追香港！桃機2023年轉機625萬人次創新高

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桃機公司2023年全年旅運量3,525萬人次，直逼香港3,940萬人次，而今年旅客量預估可達4,000萬人次以上。桃機公司指出，去年轉機量625萬人次創下歷史新高、年增17％，主因國籍航空及外籍航空持續佈建北美及東南亞航線，也因為中美關係不佳及產業位移等影響，旅客改從台灣轉機增加，桃園機場已有逐步立足亞太國際轉運樞紐的跡象。

桃機表示，國籍及外籍航空持續佈建航線，桃園機場每週有高達310班航班數量往返北美，包括星宇航空去年開闢洛杉磯及舊金山航線、達美航空撤台七年重啟復飛、而聯合航空也增加班次等，主要就是鎖定桃機的轉運市場。

桃機公司說明，去年轉機客多達625萬，創下歷年新高，以區域來看，以東南亞、北美區域增幅最明顯，佔比超過四分之三，且已超越疫情前表現。桃機表示，此趨勢符合桃園機場目標定位亞太的國際樞紐的發展方向。

桃機表示，轉機增加也代表國籍航空經營東南亞、北美轉機市場多年有所成果，而中美關係不佳，也使得旅客來台轉機有增多的現象；至於桃機是否有取代香港樞紐地位，桃機表示初步見到跡象，但僅為單年資料不足論定，還需持續觀察。

桃機公司總經理范孝倫指出，與疫情前相比，香港機場2023年運量僅剩不到4,000萬人次，幾乎呈現「腰斬」，是過去從沒見過這麼低迷的狀況，他分析，可能受限政經局勢或其他因素，但這個特殊現象若持續，很可能會在亞太區域的航空市場帶來深遠的改變，而桃園機場也有機會持續增加轉機量能。

不過，他也強調，台灣的轉機客增加，並非來直接自於香港轉機旅運量的移轉，而是因為國籍航空過去幾年都很努力經營北美及東南亞的航線拓展，在2023年初步看到了豐收；此外，轉機點位的轉移也或許與產業供應鏈位移有關，還需要更多經濟研究機構論證才能確定與產業從大陸移出關聯性。