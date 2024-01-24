「鉅亨買基金」資產規模創新高 曝八大市場預測

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基金交易平台「鉅亨買基金」宣布2023年營運成果，總資產規模年增40％，再創新高。近三年資產管理規模成長率達155％，近一年用戶成長12.6％，而投入本金達300萬以上的客戶則比去年大增23％，其中，千萬規模的客戶也成長19.2％。同時，「鉅亨買基金」也提出八大市場預測，涵蓋美日中等市場。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，去年台灣境內外基金（不含ETF）總資產規模成長11％，但鉅亨買基金規模大幅成長40％；全站用戶數年增12.6％，300萬以上客戶數則大增23％。為何深獲中高資產客戶青睞？張榮仁分析，主要在於使用介面簡潔易使用，而且擁有專屬顧問服務，以及多種投資方案可供選擇。尤其去年才推出的母子基金「鉅寶盆」機制，可跨品牌選購基金，也供台幣、美元雙幣別選擇，以及低檔加碼功能，推出後反應熱烈，迅速成為開台以來最受歡迎的投資方案。另外，去年陸續推出十幾項優化項目，其中，基金動態搜尋及Fund口袋兩功能，更是業界首創。

「鉅亨買基金」投資研究部門主管羅瑤庭則針對全球投資展望祭出八大市場預測，包括美國消費依然強勁、長期公債殖利率反彈機率高、預防式降息有利於新興市場債與美國股市、AI可發展性強、烏克蘭占上風有利新興歐洲、日央維持寬鬆有利日股、中國恐陷負財富效應、及美股與AI將有利於台股。

鉅亨買基金建議，今年積極的投資人可以美國成長股為主，台灣股票基金為輔。穩健的投資人則可考慮投資等級債券基金為主，以美股基金來助攻。保守投資人以全球平衡型基金作為核心，非投資等級債券基金作為衛星基金布局。

循著電商產業持續擴大版圖的發展軌跡，張榮仁認為，線上基金平台因便捷好用、成本低廉，以及專業客觀等優勢，將帶動基金版圖從銀行通路持續往基金平台移動。

張榮仁更強調，未來「鉅亨買基金」將持續優化使用者體驗，同時，也精進研發投資方案，預計年後將發表基金平台唯一的「低檔投資方案」。