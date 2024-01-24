「寶熊漁樂碼頭」打造百面鯉魚旗 新春打卡新亮點

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迎接龍年新氣象，「寶熊漁樂碼頭」以「鯉魚躍龍門」的傳統吉慶意象，規劃「禮魚躍龍年」祈願活動。懸掛鯉魚旗是源於日本江戶時代的習俗，代代相傳後，演變為祈求小孩順利健康成長的寓意，寶熊邀請大家一起來掛上鯉魚「旗」願卡，願新年一切如願，現場打造上百面的鯉魚旗，徜徉在五彩繽紛旗海中，手拿釣竿鯉魚旗拍照充滿童趣，是新春打卡的新亮點。

即日起至2月14日(年初五)，只要購買寶熊漁樂碼頭門票即贈送精美的鯉魚「旗」願卡一張，寫上自己的祝福，然後將「旗」願卡懸掛於特設的許願牆上，期盼好運降臨一整年。還可以參加拍出好『禮』」活動，與鯉魚旗合影打卡或分享，即贈送珍藏紀念幣好禮。

春節期間除了小年夜及除夕休館外，初一到初五均正常營業，想試試新年好運氣的朋友，可參加龍厚禮啦～紅包抽抽樂活動，包包有獎，有機會抽中OKUMA釣竿、玻璃魚、BO熊布偶等禮品，歡喜帶回家。

寶熊漁樂碼頭館方表示，從寒假起一直到春節期間都是全家出遊的好時機，建議民眾可提早規劃，透過官網線上購買門票享有好禮外，可免去排隊購票的時間，春節期間還推出限時專案，年年有魚新玩法，自己的魚自己「釣」，還有好禮「袋」回家的優惠價，一次暢遊兩種體驗活動，適合全家同遊共度美好假期。「寶熊漁樂碼頭」官網資訊：https://reurl.cc/rr65LE。