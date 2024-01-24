台南平實地上權招標權利金過高？ 國產署澄清

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針對國產署113年招標設定地上權，不動產業者質疑台南平實營區土地權利金較110年8月標脫的地上權每坪平均權利金底價調漲155.38％，質疑國產署「帶頭炒作」。國產署說明，台南市平實營區110年地上權標脫標的，其土地使用分區為第五種住宅區，建蔽率60％、容積率210％；112年底標脫同區域標的及今年度刻正公告招標標的均為商業區土地，建蔽率60％、容積率360％，兩者土地使用分區、使用管制內容均不同，且商業區土地之法定容積率為住宅區之1.7倍，無法等同類比。況該住宅區標的113年公告現值，亦較110年上漲41.07％。

至今年度列標標的雖與112年標脫標的同屬商業區，但本次標的北側緊臨平實轉運站，規模大0.88倍，且屬四面臨路之完整街廓，其區位條件、規模及臨路狀況，均較112年標的條件更佳，且113年公告現值亦較112年每坪調漲2.6萬元，故其土地評定市價於反映該區近期土地售價成交價格、區位條件後，較去年標脫標的為高自屬合理，並無刻意炒作之情事。本次招標設定地上權目前仍公告招標中，並未標脫，以此定論國產署炒作土地，有失公允。

國產署表示，招標設定地上權係國家保有土地所有權提供使用權予民間活化國有土地方式，其市場價格約為附近所有權市場價格5至7成，於國人有土斯有財觀念下，兩者於不動產市場有其明確區隔。