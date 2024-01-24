並未違反選舉法 泰國改革派前總理候選人皮塔恢復議員身分

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泰國憲法法院24日撤銷去年提名總理受挫的前進黨（Move Forward Party）前黨魁皮塔（Pita Limjaroenrat）「持有媒體公司股份違法參選」案件，恢復其國會議員身分。憲法法庭外一片歡呼，數十名身著橙色服裝的前進黨支持者雀躍高呼「總理皮塔」，為這位泰國最受歡迎政治家成功保留議員資格感到興奮。

43歲的皮塔原是泰國最大反對黨前進黨黨魁，這位叫車平台Grab前高層曾在哈佛大學接受教育，於2018年加入前進黨後踏足政壇。

去年5月，泰國下議院大選，前進黨擊敗泰國在以往深受歡迎的「政壇不死鳥」、前總理戴克辛（Thaksin Shinawatra）組成的為泰黨（Pheu Thai party），成為國會最大黨，讓當權派大吃一驚。然而，前進黨因致力改革泰國嚴格的王室侮辱法（刑法112條）、軍事和商業壟斷，讓建制派極度不安。

皮塔去年7月在首輪總理投票失利後，國會隨即以多數票否決他2次提名。泰國憲法法院更指控皮塔在參選時，持有早已不存在的英國獨立電視台「iTV」媒體公司42000股股票，違反泰國選舉憲法，因此暫停皮塔的國會議員職務，皮塔也因此被取消競選總理資格。皮塔當時辯駁稱，他是在父親去世時繼承該電視台。

前進黨事後無奈將組閣權力，移交國會第2大黨，也就是現為執政聯盟的為泰黨，而皮塔也於去年9月辭去前進黨黨魁一職。

據《法新社》報導，皮塔24日早些時候抵達聽證會時表示，他對判決充滿信心，並感謝前進黨支持者。他說，「無論結果如何，我都會繼續為人民服務。這只是一條彎路。無論判決如何，我們都會繼續戰鬥。」

憲法法院24日以8票對1票，裁定皮塔並未違反禁止國會議員持有媒體公司股分的規定。法官本亞（Punya Udchachon）在宣讀法院對此案的判決時表示，「在該黨提交被告姓名參加選舉的當天，獨立電視台（iTV）並未作為媒體公司運營...持有股分並未違反法律。法院裁定他的國會議員身分尚未結束。」

事實上，《法新社》分析指出，皮塔的案件與2019年的一起案件有相似之處，當時泰國受歡迎的改革派政治家、已解散的未來前進黨（Future Forward Party）黨魁他納通（Thanathorn Juangroongruangkit ）因持有媒體股分而被取消國會議員資格。

他納通的未來前進黨也是前進黨的前身，後來在另一起案件中被法院解散，引發大規模的民主示威活動。在2023年競選期間，皮塔重新喚醒了泰國社會支持民主的活力，這些民主鬥士早前因抗議運動的減少而顯得疲憊不堪，更對泰國近十年的軍事統治感到厭倦。

雖然皮塔現下如願保留其國會議員資格，但前進黨即將面臨另一個挑戰。憲法法院將審議一份請願書，該請願書主張，前進黨承諾改革冒犯君主的刑法112條法，相當於企圖推翻以國王為國家元首的民主政府。