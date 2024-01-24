營區改建！南港成德營區1公頃工業區變社宅

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為加速提升社會住宅總量，內政部採跨部會合作興辦社會住宅。其中，北投「稻香安居」基地面積逾2,000坪，未來預計可提供470戶住宅單元；而南港「成德安居」總面積約1公頃，原為工業區，目前都市計畫變更已發布實施，拆除圍牆改建為成德安居社會住宅後，預估將有至少1,800坪的開放空間。

國土署表示，北投「稻香安居」原址為國防部北投福利站，基地鄰近北投區中影製片廠舊址與復興崗捷運站，緊鄰政校後勤區新建眷宅，基地面積逾2,000坪，未來預計可提供470戶住宅單元。

北投「稻香安居」由住都中心負責興建營運，與國防部合作將營區改建、打造結合影視音產業特色的社宅計畫，將留設景觀廊道串聯周邊鄰里，搭配開放休憩空間融合周邊影視音產業特色，並引進商業空間、青創、多功能集合空間等公益設施。

而南港「成德安居」原是國防部釋出的另一塊精華地區「成德營區」，也迎來進一步的進展。成德營區位於台北市南港區市民大道七段，總面積約1公頃，拆除圍牆改建為成德安居社會住宅後，預估將有至少1,800坪的開放空間。

國土署表示，成德營區原為工業區，歷經2年的規劃、溝通與整合，其都市計畫已在18日發布實施，變更為社福及機關用地，未來也繼續為國內社會住宅的興建挹注新量能。