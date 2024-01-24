和碩科技流動性轉佳 信評機構上調至「強健」

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蘋果手機大廠和碩科技，公司帳上現金部位充裕，信評公司認為，可持續產生正數的自由營運現金流量，緩衝空間已有所增強，24日確認和碩科技長、短期信用評等twAA-／twA-1＋，流動性則由「允當」上調至「強健」等級，信評展望「穩定」。

中華信評主辦分析師陳宛暄認為，儘管和碩科技為支應海外產能擴充，未來兩年將有持續支出資本的需求，2023年9月至2024年9月的12個月期間，流動性來源對流動性用途比為1.95倍，往後12個月則為2.51倍。

和碩科技的主要流動性來源，有兩大部份，其一是現金與短期投資，2023年9月底止約為新台幣1,075億元；另一為來自本業的現金流量，2024年至2025年為新台幣200億元至250億元。

至於主要流動性的用途，中華信評分析有三大部份，一、於一年內到期的長期借款加短期借款：2023年9月底止約為新台幣393億元。二、中華信評預估的和碩集團資本支出與投資，2024年至2025年每年為新台幣200億元至250億元間。三、2024年至2025年的現金股利配發率約為前一年淨利的60％至65％。

中華信評預期，在和碩的帳上現金與正數的自由營運現金流量支持下，未來兩年該公司應可將其借款對 EBITDA 比維持在1.0倍以下。

陳宛暄指出，和碩科技的評等展望「穩定」，主要是反映和碩良好的產能管理以及持續改善的產品組合支持下，2024年至2025年該公司應可將其資本報酬率維持在10％～11％之間。與此同時，中華信評認為，和碩應可在同一期間維持低借款槓桿比。