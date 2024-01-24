審慎布局趨勢產業 大陸政策力度可期

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上周中國人民銀行意外維持政策利率不變，令投資人擔憂政府可能不會推出大規模刺激經濟政策，1月20日媒體報導美國國防部將於2027年10月開始禁止採購中國企業生產的新能源電池，內外不利因素使陸港股市受挫，近日上證指跌、深成指、創業板指均再探新低。

宏觀經濟方面，隨著1月以來美國接連公布的勞動市場、ISM製造業、零售銷售等數字均優於預期，市場樂觀預期美國聯準會降息的熱度開始消退，美債利率逐步自去年底低點回升。

反觀本月大陸公布2023年第四季及2023全年GDP均成長5.2％，雖符合市場預期，第四季外需、房地產、居民消費趨緩，GDP季增率降至1％。2023年全年零售銷售成長偏弱，年成長7.2％，主要仰賴餐飲收入支撐，房地產、家電等相關消費明顯疲弱，消費傾向仍顯保守。

在投資方面，2023年全年固定資產投資年增3％，低於2022年5.1％成長率；2023年民間投資較2022年衰退0.4％，亦不如2022年成長0.9％表現，顯示大陸目前投資活動主要仍由政府拉動，內生性投資動能依舊疲弱。從結構面看，三大類投資依舊是呈現基建加速成長、製造業支撐、房地產拖累。

展望2024年，由於大陸失業率仍居高不下，居民對增加消費的意願可能不高，加上房地產行業連年衰退，拖累整體消費成長動能，企業增加投資意願相形保守，地產業在努力改善財務結構的同時，等待房地產景氣落底，故投資仍仰賴政府投資拉動，大陸經濟景氣雖然似乎呈現築底等待復甦跡象，仍須留意政策加持下，經濟實質走向復甦的效果是否逐漸顯現。

人行1月15日超額續作人民幣（下同）9,950億元的1年期中期借貸便利（MLF），但操作利率維持在2.5％不變，未如市場所預期的調降至2.4％。另，1月20日公布的1年期貸款市場報價利率（LPR）也維持在3.45％不變，5年期LPR 利率亦維持在4.2％不變，市場期待農曆年前降息並沒有出現。人行自從2023年第四季以來未再降息，顯示目前人行可能更偏好定向投放資金，除能精準投向實質部門，又能穩定人民幣匯率及避免壓縮銀行息差。

然而，為提振整體經濟需求，人行或許最終仍有進一步降息之必要，以防守經濟下行風險為首要之務。大陸國務院總理李強1月22日主持國務院常務會議時，表示要加大中長期資金入市力度，增強市場內在穩定性，要採取更加有力有效措施，著力穩市場、穩信心，若救市政策推出，實屬正面消息，或能穩定陸股投資人信心。

雖然目前市場仍對大陸總體環境與後市信心不足，在去年底中央金融工作會議後，財政、貨幣、房地產等政策多方發力下，大陸當局積極穩定市場的態度，當前大陸景氣築底轉復甦跡象或能得以實質延續。不過人行24日宣布2月5日起全面降準兩碼，等於向市場釋出1兆元資金，或有助於緩解市場悲觀氛圍，短線仍建議審慎布局趨勢產業類股。

（文／群益深中小ETF經理人張菁惠）