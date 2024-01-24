看好遞延買氣回籠 上曜成屋、預售屋、新推案火力全開

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上曜（1316）表示，看好台灣大選落幕後，新政府政策推行包括居住正義政策、囤房稅2.0、協助百萬租屋家戶、青年安心成家貸款等相關優惠政策可望延續，亦有助遞延買氣回籠，集團已備好約393.4億元建案量（含尚未推案、危老都更案），以及5,900坪尚未開發建案之土地，有助未來六年營運挹注、佈局。

其中，上曜繼台南九份子重劃區的北基地「湖映白」預售案銷售率已達78％，規劃第三季前再推出九份子南基地的新推案，該基地占地面積高達3,800坪，為北基地2.2倍，位於九份子大道與樂活路 口，完整街廓，規劃樓高超越35樓，以容積率及當地平均單坪成交價推算，初估總銷將至少高達200億元。

上曜指出，2024 年旗下包括子公司永捷（4714）「長榮泰山」、「荷久暻」已完工，進入申請使用執照的相關程序階段，後續隨著陸續交屋完成，「湖美帝璟」目前公設規劃已完工，並開始進行潛銷。

此外，以集團2023年12月底統計數據來看，目前旗下擁有「湖映白」、子公司永捷「琉金」、斐成（3313）「琉星」 等預售案，合計總銷約74億元，平均銷售率已達75％，亦包括「帝凡內」、「梅菲爾」、「雲謙」 等成屋之餘屋持續銷售以及「湖美帝璟」將重新正式開賣。加上即將推出的九份子南基地大案，和孫公司斐成將於年後於火車站前推出年度大作《城之樹》，99 戶三房全平車也頗受矚目，及手握10個危老重建案正如火如荼計畫開發中， 營運成長前景深具信心。