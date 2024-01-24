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響應永續金融 第一銀行發行可持續發展金融債15億元

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第一銀行將邁向成立125週年，一路秉持「永續金融，第一品牌」核心思維，持續將資金挹注對環境、社會友善之產業，自2020年起陸續發行綠色金融債券，2月5日將再度發行總額新臺幣15億元的可持續發展金融債券，主要協助企業發展太陽能、風力發電建置等再生能源放款及扶植小微企業，年期為3年期，票面利率1.45％，流通在外規模將攀升至55億元，顯現第一銀行積極邁向ESG（環境、社會、公司治理）永續願景之決心。

第一銀行於2023年榮登首屆永續金融評鑑前段班，為公股第一家，母公司第一金控亦於ESG表現上備受肯定，不僅獲納入DJSI、MSCI及FTSE三大國際永續指數成分股，CDP（Carbon Disclosure Project／碳揭露專案）更連續五年居Leadership Level領導等級。

響應政府2025年國家淨零碳排目標，第一金控於2022年獲選納入金管會「永續金融先行者聯盟」，戮力導入PCAF財務碳盤查及SBTi減碳路徑，建立集團投融資對象溫室氣體排放量之盤查機制，並訂定自2024年起範疇一及範疇二總碳排放量每年須較基準年（2022年）減量4.2％之SBT減碳目標，強化全行綠色金融與銀行低碳轉型意識，透過「ME」到「WE」理念，攜手各產業一同投入環境永續，並提供多元的永續金融解決方案，共創永續綠色生態圈。

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