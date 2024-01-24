台中福華飯店推佛跳牆等龍年豪禮 搶攻年節送禮市場商機

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

隨著農曆春節的腳步逼近，台中各大飯店紛紛推出各種年節伴手禮或是外賣年菜，搶攻送禮市場商機！其中，台中福華大飯店今年持續以多款熱銷的常溫伴手禮，包含圍爐必備料理「鮑魚佛跳牆禮盒」、養顏滋補的「雪蛤燕窩飲禮盒」、經典熱賣西點「好運雙饗禮盒」、「福氣滿盈禮盒」、「繽紛香榭禮盒」等搶市。

此外，農曆春節（2／9除夕至2／13初四）期間入住台中福華，即贈台中福華限定「龍年躍進禮盒」，內含西點餅乾罐與雪蛤燕窩飲雙饗組，同步於1樓豪吧限量販售，一次購足兩盒可享優惠價1,888元、約86折，售完為止！

台中福華表示，春節圍爐必備的經典佳餚「鮑魚佛跳牆禮盒」，採用鮑魚、珠貝、魷魚等精選食材，以慢火燉煮的特製湯頭濃郁味美，經高溫高壓殺菌製作，無添加防腐劑，常溫保存、覆熱即可上桌，方便美味又安心。

此外，台中福華以經典熱賣品項的旺來酥、金蕉酥，打造「好運雙饗禮盒」、「福氣滿盈禮盒」等年節伴手禮。由西點師傅製作的旺來酥，外皮金黃酥香而內餡鬆軟，入口綿密不黏牙、滋味酸甜；金蕉酥的香蕉內餡口感濃郁、甜而不膩！

另外，「繽紛香榭禮盒」精選四款常年暢銷餅乾，內含原味柳橙、抹茶、鐵觀音三款風味的義大利脆餅與杏仁豆餅乾，口感硬脆耐咀嚼、奶味香濃，餅乾含杏仁堅果更健康，搭配咖啡或茶一起享用，讓下午茶時光更添風味。