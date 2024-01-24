科技指數創新高 科技主題基金添上攻動能柴火

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科技主題基金開年受惠那斯達克、費城半導體指數創下歷史新高，績效報酬表現位居全球股票型基金前茅。投信法人表示，AI應用百花齊放，成為全球科技典範移轉最新要角，預期隨壓抑評價的緊縮貨幣政策變數消除，加上企業獲利恢復正成長軌道，將增添科技主題基金動能柴火。

美國零售數據強勁、通膨預期續降，加以科技龍頭大廠財報表現多優於預期，吸引資金持續流入科技股，帶動那斯達克、費城半導體指數近一周漲勢凌厲，股價屢創新高。根據理柏資訊統計，全球化布局的科技主題基金包括兆豐全球元宇宙科技、統一全球新科技、路博邁5G股票、復華全球物聯網科技、第一金全球eSports電競等基金今年來漲幅超過7％，表現居全球股票型基金前茅，也優於同期間的指標科技股指數表現。

根據預估，資訊科技與通訊產業為2024年預估成長性最佳產業，每股盈餘成長幅度皆超過1成。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞表示，AI發展趨勢將持續推動科技與通訊產業2024年獲利快速成長，此外，隨美國升息循環結束，對股市評價影響將降低，若聯準會出現預防性降息，將可顯著提升股市評價，進一步帶動資金回流科技股。

黃俊瑞認為，創新科技驅動生產力提升，AI帶動新一波智能化革命，去年是AI商業化元年，今年進入AI應用初升段，預估AI產業鏈將因此受惠，帶動營運長期成長，除了AI伺服器、記憶體等硬體需求之外，接下來的軟體應用開發，也將是科技股的布局投資亮點。