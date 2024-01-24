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裕融出售中國汽車融資子公司 中華信評評等上調為「正向」

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中華信評23日將裕融企業股份有限公司及其母集團裕隆汽車製造股份有限公司的評等展望由「穩定」調整為「正向」，以反映裕隆在出售位於中國的汽車融資子公司後，已獲改善的借款對EBITDA比。與此同時，中華信評確認裕隆汽車的發行體信用評等為「twBBB＋／twA-2」。

中華信評持續認為，裕融企業的個別基礎信用結構特性優於母集團裕隆汽車集團，裕融企業為裕隆汽車集團中具隔離性的集團成員，因此依據標普全球評級評等準則，裕融企業的長期發行體信用評等可高於集團信用結構的評估結果，但最多以1個級距為限。

此外，中華信評已將裕融企業以及其核心子公司格上汽車租賃股份有限公司、新鑫股份有限公司與裕富數位資融股份有限公司（裕富數位）的評等展望由「穩定」調整為「正向」，以反映最終母集團裕隆汽車的評等展望，亦確認裕融企業及其三家子公司的長期發行體信用評等為「twA-」，短期發行體信用評等為「twA-2」。

中華信評指出，此次調整裕融企業評等展望的行動，是繼其對裕隆汽車採取相同的評等展望調整行動後所做出，因為在台灣裕融企業與母集團間存在一定程度的信用聯結與品牌關聯性，但中華信評仍然認為，裕融企業的個別基礎信用結構優於其母集團的集團信用結構，且將裕融企業認定為具隔離性的集團成員，因為該公司可以在母集團中維持其營運獨立性。

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