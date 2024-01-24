長榮航空勞資再調解 機師爭取到「這個」

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有早餐吃了！機師工會揚言春節罷工，計畫重擊長榮航空春節運輸，24日再與長榮航空協商，雙方逐漸凝聚共識，最大突破點是爭取到外站早餐，長榮航空允諾，未來長榮機師抵達外站飯店，於該飯店早餐供應時段均可在該飯店免費享用早餐。

長榮航空24日與機師工會於桃園市勞動局協商，雙方持續凝聚共識，並訂於1月31日再次召開協商會議。長榮航空會在今天的協商基礎上儘速擬定對案，與工會進行下次協商，並感謝近日相關主管機關主動關心並居中協調。

長榮航空表示，期待與工會儘快形成共識，達到公司、員工與旅客三贏的解決之道。今日協商會議決議如下：一、公司同意落實提供外站免費早餐政策：機師抵達外站飯店，於該飯店早餐供應時段均可在該飯店免費享用早餐。

其次，長榮航空會優先考量員工健康福祉及留才久用，因應國外物價上漲，給予機師於外站工作有充足福利，強化外站福利政策及檢討薪資結構。也會儘速完成再提高副駕駛及資深副駕駛最高薪級上限之評估，並作出回應。

長榮航空表示，下次會議新增討論「停止直接新聘外籍正駕駛」議題，並訂於113年1月31日（星期三）下午2時，會同勞動部、交通部、民航局再次召開會議，長榮航空針對工會訴求提出具體進度及可行方案，並由有決策權人員出席與會。