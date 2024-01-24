勞資協商沒具體結果...機師工會、長榮航空31日再開會

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桃園市機師職業工會取得罷工權，不排除最快在春節罷工。24日下午工會與長榮航空進行勞資協商，雙方取得部分共識，預計31日第2次會議。工會指出，遺憾會議中沒有看到長榮航空具體方案，只有攜回研議。工會25日將開理監事會，討論罷工行動規畫與細節。

長榮航空發出新聞稿表示，期待與工會儘快形成共識，達到公司、員工與旅客三贏的解決之道。

機師工會理事長李信燕表示，公司以新機構建、固定成本、戰爭，甚至包含火山、地震等不可預期災害風險，需要將風險轉嫁到員工身上。她說，相較疫情前到現在票價高漲，各個航線票價是疫情前的1.5到2倍。李信燕質疑，航空公司作業成本最高的來自燃油，但油價漲幅有限且影響不大，其他營運成本也是可控，但長榮航空的安全承諾與服務品質卻每下愈況，皆因第一線人力不足，長榮航應該提供旅客與票價匹配的服務品質。

工會透過新聞稿提到，會議中沒有看到具體方案，只有攜回研議，僅有提高副駕駛、資深副駕駛薪級上限表示研議中。在勞動局之要求下，以長榮航空必須提供具體對案為前提，預計31日舉辦第2次會議。工會也指25日開理監事會議，討論後續罷工行動的規畫與執行細節。

長榮提到，會議中有4點決議，一、公司同意落實提供外站免費早餐政策：機師抵達外站飯店，於該飯店早餐供應時段均可在該飯店免費享用早餐。二、公司會優先考量員工健康福祉及留才久用，因應國外物價上漲，給予機師於外站工作有充足福利，強化外站福利政策及檢討薪資結構。

另還有三、公司會儘速完成再提高副駕駛及資深副駕駛最高薪級上「限」之評估。四、下次會議新增討論「停止直接新聘外籍正駕駛」議題。五、若公司有具體對應方案，則擬訂31日下午2時，會同勞動部、交通部、民航局再次召開會議。公司針對工會訴求提出具體進度及可行方案，並由有決策權人員出席與會。

桃園市勞動局勞資關係科科長張哲航指出，針對機師工會與長榮航空公司間之勞資爭議，勞動局2022年底受理勞資爭議調解申請迄今已召開3次調解委員會，在工會罷工投票前後，已邀請勞資雙方、勞動部、交通部及民航局召開過4次協商處理會議，協助勞資雙方溝通，尋求共識並儘速止爭。他說，勞資雙方都應秉持善意，進行理性實質溝通，亦期盼長榮公司對於工會爭議訴求提出實質解決方案，儘速達成共識，解決爭議。