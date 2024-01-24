律師：一旦春節罷工 旅客、旅行社受傷最大

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長榮航機師預計在農曆春節前後罷工，參與過華航、長榮航3次罷工的不具名的沈律師表示，一旦機師罷工，航班遭取消，旅客、旅行社受傷最大，無法求償。

桃園市機師職業工會長榮分會22日取得合法罷工權，在桃園市勞動局、勞動部、交通部、民航局等居中協調第一次勞資未獲得共識，31日還要進行第二次協調。

從機師工會回應凸顯不滿意長榮航24日的回應，25日將著手進行罷工相關執行細節。

距離農曆春節時間尚有二周，旅客及旅行社擔憂不已，若罷工影響農曆春節的行程，希望必要之際要向長榮航空、機師求償。

不過沈律師回應表示，無法求償。

雖然旅客、旅行社與航空公司締結簽約，但罷工為不可歸責因素，非屬可歸責於航空公司事由。同時，航空公司也無法向機師求償，因已正式取得合法罷工權，最終冤大頭為旅行社及旅客。

依據民法第514條之5第2項規定、國外旅遊定型化契約應記載事項第20點以及國外旅遊定型化契約範本第26條等規定，旅行社可因罷工、不可抗力或不可歸責於旅行業的事由變更旅行內容，但增加費用不得向旅客收取，減少費用，應退還給旅客，旅客如不同意變更旅程可以終止契約，並可請求旅行業墊付費用將其送回原出發地，於到達後附加利息償還該筆費用。

不過此次機師工會預告長榮航機師會在農曆春節罷工，在國內獲得罷工能量偏低，網路聲量的認同度不高，後續變化如何值得觀察。