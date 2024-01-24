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深化金融合作 人行祭6措施力挺香港

人行和香港金融管理局推出深化香港和大陸金融合作的六項政策舉措，涉及到金融市場互聯互通、跨境資金便利化及深化金融合作等多個方面。圖／中新社
人行和香港金融管理局推出深化香港和大陸金融合作的六項政策舉措，涉及到金融市場互聯互通、跨境資金便利化及深化金融合作等多個方面。圖／中新社

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為提振香港經濟與國際金融中心地位，中國人民銀行副行長宣昌能24日下午在國新辦記者會上表示，人行和香港金融管理局決定推出深化香港和大陸金融合作的六項政策舉措，涉及到金融市場互聯互通、跨境資金便利化及深化金融合作等多個方面，可概括為「三聯通、三便利」。

澎湃新聞網24日報導，人行挺港的六項政策舉措為：一將「債券通」項下債券納入香港金融管理局人民幣流動資金安排的合格抵押品範疇。二是進一步開放境外投資者參與大陸境內債券回購業務，支持所有已進入銀行間債券市場的境外機構參與債券回購，其中包含「債券通」管道。

三是發表優化粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點的實施細則，拓展和便利大灣區個人投資管道。包括調整「南向通」業務的大陸投資者參與條件，新增大陸投資者「近3年本人年均收入不低於人民幣（下同）40萬元」的可選條件，支持更多大灣區居民參與試點。並將個人投資者額度從100萬元提高到300萬元。

四是在大灣區實施港澳居民購房支付便利化政策，更好滿足港澳居民置業需求。五是擴大深港跨境徵信合作試點範圍，便利深港企業跨境融資。六是深化數位人民幣跨境試點，為香港和大陸居民企業帶來更多便利。

宣昌能表示，下一步，人行將與大陸及香港金融管理部門密切配合，共同推動各項政策舉措落地見效，進一步優化金融服務，加強金融合作，協助推香港國際金融中心的進一步發展。

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