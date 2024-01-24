黃色小鴨到高雄！飯店齊推優惠吸客 限量贈禮、孩童免費住拚商機

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黃色小鴨來了，睽違10年，黃色小鴨重返高雄愛河灣，適逢寒假，加上即將到來的農曆新年，預計吸引眾多粉絲到高雄旅遊。高雄旅宿業者趕搭黃色小鴨熱潮，紛紛推出住宿、餐飲相關優惠迎接小鴨粉絲，搶攻黃色商機。

超萌的黃色小鴨在2013年9月首度巡迴台灣，由荷蘭藝術家弗洛倫泰因•霍曼所創作的黃色小鴨，坐擁港灣美景，當年短短1個月，吸引約390萬觀光人次。10年時間，現今的高雄更美了，從高流、大港橋、棧貳庫、旅運大樓、輕軌等的變化，展現出高雄港灣城市的嶄新魅力。紀念展出10周年，這次黃色小鴨從1隻變2隻，1月27日到2月25日舊地重遊，見證高雄的成長與蛻變。

福容大飯店高雄搭上這波小鴨熱潮，推出一系列優惠活動迎客，入住豪華雙床愛河景觀房5699元起，含自助早餐、福隆海洋溫泉粉、限量小鴨造型禮品組，每日限量5間，「享福卡」會員價5015元起，再加贈1位150公分以下的兒童免費入住。黃色小鴨展出期間，民眾穿著黃色服飾或配件，享飯店內的「田園」咖啡廳9折優惠。

搭上回憶熱潮，業者也祭出超狂優惠，民眾只要將10年前的小鴨舊照，在「福容大飯店 高雄」的臉書貼文留言，就能獲贈300元餐飲抵用券，不管是鍋物、簡餐還是咖啡等，皆可使用，限量100組。

位在捷運市議會站旁的福容徠旅高雄店，推出「跟著小鴨一起Yellow」住房專案，入住黃澄澄色系的IKEA主題房「北歐小屋」或是「閱旅」一大床房型，2人入住4588元起，再贈限量好禮。

坐擁港灣美景的和逸飯店高雄中山館也搶搭小鴨熱潮，推出「住在逸起丫」住房專案，即日起至2月25日，舒適客房雙人房每晚4188元起，專案含翌日早餐外，另贈「療癒沐浴戲水組」和「期間限定款英式午茶組」；因應寒假期間家庭客群出遊多，加碼送1位11歲以下小童免費入住。位居30樓高空的Cozzi THE Roof餐廳則祭出小鴨快閃優惠，即日起至2月8日，身穿黃色系服飾或姓名中有「ㄏㄨㄤˊ」發音者，即享餐食88折。

高雄不僅有超夯的黃色小鴨，加上輕軌成圓的試營運，38個站點全線通車，即日起至2月25日，只要在月台「進、出站皆刷卡」，即可享免費搭乘。