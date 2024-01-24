新光金四大坦白 今年第二季將增資新壽70億元

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金管會23日下最後通牒，要求新光金立刻增資新光人壽。新光金今（24日）證實去年底新壽資本適足率（RBC）下降、再次不足，預計將於2024年第二季，以其他子公司上繳的盈餘，對新光人壽增資70億元，以符合主管機關要求。

新光金表示，對於新光人壽增資案，為法定義務，新光金控向來遵循規範從無異議並持續積極處理。前任經營者於2020年向金管會所做的承諾，重點在於新光金控對新光人壽的增資，2023年6月新上任的金控董事會均就此有積極研議討論，並無阻擋情事。

新光金表示，董事會認為應先釐清新光人壽的資本需求，以及其資本來源除由新光金控己身辦理現金增資外，是否有其他更適切可行之方案亦應一併研議，董事會高度重視增資議案並續行討論中。

新光金強調，新光金控現增議案並未撤銷，仍在續行討論；而金控目前沒有在股價低於票面時，貿然對股東募資，是因為過去長期於票面金額下辦理現金增資之作法，造成股價萎靡不振，傷害股東權益甚鉅，以致過去雖一再由金控對股東募資數百億元，卻沒有一次成功扭轉公司之經營困局，造成經營層的信心打擊與投資人的信心危機，因此新光金控之募增案應為最後之選項，需要注意時機與經營改善程度，才能發揮功能，期各界諒察。

新光金也表示，新光人壽因過去販售高利率保單及投資等等因素致經營不善，預估至2026年接軌ICS前，為符合RBC 200％標準，資本需求甚大，遠非金控對人壽增資70億元所能解決，必須多管齊下。

新光金表示，已採取四大行動：第一，2023年下半年，新光金控已盡全力先以帳上自有資金注資15億元予新光人壽；人壽也發行次債130億元，故新光人壽10月份RBC也已超過200％，已逾原擬現金增資70億元之效果。然因2023年第四季整體環境及滙率變化大，波及到整體保險業，致使新光人壽RBC下降、再次不足。

第二，考量新光人壽帳上已有一筆鉅額特別準備金，且同業已有將該等準備金轉列資本使用之前例，如全球人壽併國華人壽案、國泰人壽併國寶人壽及幸福人壽案，及南山人壽併朝陽人壽，新光金2023年很積極向主管機關溝通爭取將死利差互抵責任準備金列入RBC之計算，但很遺憾未獲同意。

第三，新光金控積極規劃於2024年第二季，以其他子公司上繳盈餘，對新光人壽增資70億元，以符合主管機關之要求。

第四，鑑於在2026年接軌ICS之前，新光人壽為維持RBC 200％法定標準，預估資本需求甚大，須慎重全面規劃籌措資金來源，故新光金控已積極委請外部顧問協助，研議各種對新光人壽增資之可能方案，期能達成主管機關監理之要求。

新光金強調，對於保險局的要求，無任何悖離之意，而是積極面對、尋求長期解決方案，新經營團隊並無辜負全體股東所託，有信心把新光人壽帶到健康經營的道路。上述所有行動均會遵循規範，符合公司治理要求，以最大努力來達成所有利害關係人最大利益。特定股東透過媒體表達其意願並否定董事會之職能，本公司尚難認同，特別向各界說明。 新光金表示，過去因前任經營者長期經營不善，造成績效低落，遭受重大裁罰，甚至董事長及高階經理人被停職減薪，仍歷歷在目，導致公司股價長期低於票面。故而今日之困境，乃是前任經營者所造成。然前任經營者卻持續對外放話，干擾公司營運及金融市場，期盼外界勿被流言所誤導。

新光金最後強調：「冰凍三尺，非一日之寒」，新經營團隊接手後，積極尋求各種方法，盡心盡力解決沉痾，期盼各界不吝予以支持鼓勵，並懇請主管機關繼續協助業者，讓新光人壽改善經營，轉變體質，脫胎換骨，持續為所有保戶及社會做出貢獻。