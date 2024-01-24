心血管疾病遵照醫囑及早防治 醫師示警「高風險族群數值55最安心」

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根據衛生福利部最新公布2022年台灣十大死因，其中心臟病、腦血管疾病、糖尿病及高血壓等，皆與高血脂症息息相關。國民健康署於2017至2020年調查也顯示，18歲以上國人竟27％患有高血壓，11％有高血糖，而高血脂比例更高達26％，這些三高患者心血管疾病風險是一般人的1.43至1.78倍。台灣動脈硬化暨血管病醫學會理事長劉言彬指出，三高中應特別關注的是高血脂，由於其症狀不明顯，且難以自我量測，造成患者在疾病防治上更加困難。

低密度膽固醇（LDL-C）數值是心血管疾病主要危險因素

台大醫院心血管中心主任高憲立醫師表示，俗稱壞膽固醇的低密度膽固醇LDL-C數值是心血管疾病的主要危險因素，隨著飲食西化及生活型態改變，讓許多台灣人面臨膽固醇過高問題，同時亦增加血管阻塞、中風及心肌梗塞等風險，成為健康隱憂。

心血管疾病風險分級包括輕度、中度和高風險等級，取決於患者年齡、病史、共病與疾病嚴重度等因素，而面對不同風險等級的患者，醫師會根據患者實際病情進行分級治療。目前國際間針對LDL-C治療有多套指引，台灣已與國際接軌，將高風險患者治療目標設定為低於55mg/dL。

坊間迷思影響膽固醇治療 高風險族群數值「55最安心」

高憲立強調，國內臨床與亞太地區的研究顯示，即使在藥物治療下，台灣心血管患者中有近五成（46％）仍高於100mg/dL，而高風險患者控制達標比例僅有22％。主因除藥物無法達到百分之百控制效果外，藥物副作用、患者對於無感症狀的輕忽，及坊間充斥膽固醇的治療迷思也是控制不佳的因素。包括「膽固醇降太多對身體不好」或「傳說某種保健品可降膽固醇」等觀點，目前無證據顯示將LDL-C控制極低與失智或出血性腦中風有直接關聯。對於高風險患者來說，低密度膽固醇控制最好小於55mg/dL或更低，有助於預防心血管疾病發生的風險。

控制LDL-C 建議合併使用口服和針劑藥物治療

亞東醫院心臟血管醫學中心主任吳彥雯醫師也提出警訊，台灣心血管疾病死亡率顯著高於日本和韓國，單純以口服藥物治療後的LDL-C<55mg/dL達標率仍不理想，建議善用資訊系統輔助及考慮合併針劑藥物治療，有機會幫助患者降低LDL-C。

她以亞東醫院為例，利用資訊系統自動提示HIT後，可顯著增加急性冠心症病患LDL-C達標率，但對高風險族群而言，此數據不夠理想；醫院也透過強化影音衛教、舉行病友團體與社區講座、及跨團隊整合衛教等措施多管齊下，其急性冠心症及高風險慢性冠心病者LDL-C<55mg/dL的達標率即有所提升，但仍存在進步空間。目前最新國外研究發現，合併使用口服和針劑藥物治療可增加達標率。

隨著尾牙、春節等節日聚餐增多，醫師們共同提醒，高風險病患應節制飲食與飲酒，建議選擇低脂肪、高纖維食物，如蔬菜和瘦肉，避免油炸和高脂食品。同時，保持規律運動，如散步或騎自行車，以控制血脂，促進心血管健康。市面上的魚油、薑黃或紅麴等保健食品對於降低LDL-C無顯著效果，僅降血脂藥物具臨床實證療效，建議患者應配合醫囑積極治療。