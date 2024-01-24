興大、亞大附醫及秀傳團隊最新研發成果 成功阻止椎間盤退化

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突破性醫學發現！中興大學、亞大附醫及秀傳醫院所組成團隊，24日宣布成功發現阻止椎間盤退化的關鍵因素，只需抽血並分離血液細胞，將血液中負責修復的單核球，打入椎間盤，可顯示改善下背痛。該項研究結果，由登錄興櫃戰略新板的通用幹細胞公司，2024年進行美國食品藥物管理局（FDA）臨床試驗。

無獨有偶，全台僅二例！中國醫藥大學附設醫院24日表示，該醫院進行病人惡性黑色素瘤手術免摘眼，層狀鞏膜併腫瘤切除，及玻璃體切除術，手術成功，保留病人的視力。

下背痛是工業國家普遍的健康問題，對患者的運動功能與生活品質構成嚴重威脅，甚至無法工作。根據台灣健保資料庫統計，因下背痛就醫的人數，僅次於感冒，每年約有300萬人次，因下背痛就診，而椎間盤退化，是導致下背痛的主因之一。

脊椎的椎間盤，位於兩個椎骨之間的結締組織，主要由膠原蛋白的纖維構成，幫助脊椎承載身體主要的重量。椎間盤就像是一個減震器，能夠提供脊椎彈性與彎曲。當椎間盤退化時，會伴隨著內部髓核二型膠原蛋白與水分的流失，使其失去吸震的能力，進而導致外部壓力直接作用在脊椎上，引發下背痛。

由中興大學、亞大附醫與彰化秀傳醫院合組團隊，近期發表最新研究顯示，只需要抽血，並分離血液細胞，不須經過細胞培養，將血液中負責修復的單核球，打入椎間盤，就可以顯著改善下背痛。相關成果刊登於國際知名期刊《細胞移植（Cell Transplantation）》。

興大生命科學系教授蘇鴻麟與亞大附醫教授林志隆教授、秀傳醫院2位醫師鍾玉軒與胡名賢，應用國內通用幹細胞公司開發的周邊血液純化技術（PCP），啟動先期動物實驗，及人體臨床試驗，測試患者自體的周邊血液單核細胞（PBMCs），對於椎間盤退化引起的下背痛，是否具有療效。

研究結果顯示，單次施打單核細胞，即可維持患者疼痛控制和改善生活品質達半年，並顯著降低止痛藥物的使用劑量。尤其，經由核磁共振的影像顯示，單核細胞移植到椎間盤後，能夠抑制發炎反應，改善椎骨水腫的情形，並可阻止椎間盤繼續退化。至於相關抗發炎及組織修復的機制，也於動物實驗結果，獲得支持。