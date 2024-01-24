高雄木棉扶輪社攜手希恩之家　　打造「『花』開了，是家園的芬芳」服務計畫

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國際扶輪3510地區高雄木棉扶輪社，「『花』開了，是家園的芬芳」服務計畫捐贈典禮於日前在希恩之家舉辦。

希恩之家(Taiwan His Hands Christian Home )；自2007年成立，16年來已經照顧超過150位失依寶寶，主要為了緊急安置、照顧0-6歲受虐、家暴、遭遺棄的嬰幼兒，希望讓他們能在成長的黃金時期，培養好的身心健康，再次得到溫暖。希恩之家的新院舍，甫於2023年年底領照啟用，院舍以綠建築為設計，提供節能減碳、節約能源等環境設計，並希望打造露台綠化的舒適空間。

國際扶輪3510地區，高雄木棉扶輪社社長邱雪芳表示，今年度因為看見希恩之家對於露台綠化的需求，因此籌組了「『花』開了，是家園的芬芳」服務計畫。本次計畫集結了各方的資源及資金，在經過一段時間的辛勞，社友們對於計劃金額的支助及園藝公司的幫忙下，終於完成了露台綠化的工程。

本次計畫分為二大主軸，一是透過社區服務計劃，讓社友們能更親近希恩之家，並透過交流與互動，讓計劃得以有永續性。二則是透過露台綠化的工程，幫助希恩之家的綠建築更完善，以推廣環境保護計畫，打造低碳永續的綠色空間。

受贈單位希恩之家的周林錦燕董事長則表示，希恩之家的新院舍於2023年12月正式啟用，在多次與木棉扶輪社的接洽當中，很開心能共創出「『花』開了，是家園的芬芳」的計畫，透過露台綠化的建造，讓希恩之家的孩童能有一個接觸大自然的環境，透過溫暖的植物環境中感受自然的美妙。

本次捐贈典禮讓更多扶輪社友能與希恩之家有更多的互動及交流，再次聚焦於支 持希恩兒童服務計畫，提供給孩子更好的成長環境！