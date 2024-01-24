4000多棵接力綻放！玉山腳下草坪頭櫻花季27日登場

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南投信義鄉草坪頭栽種4000多棵櫻花已盛開，山櫻花、河津櫻已開花4至6成，粉色桃花、白色李花也爭妍，一片花團錦簇春意盎然。信義鄉公所表示，草坪頭櫻花季元月27日至3月10日登場，除了山櫻、河津櫻，八重櫻、吉野櫻2月接力綻放，花季期間酌收50元入園清潔費，並實施交管措施。

921地震後信義鄉農會總幹事黃志輝鼓勵草坪頭觀光休閒茶園農民種植櫻花，4000多棵山櫻花、河津櫻、八重櫻、吉野櫻等，賞花期持續到3月，成為玉山山腳下賞櫻勝地，每年冬天農閒時櫻花盛開，吸引大批遊客來賞花、品茗、泡溫泉，帶動地方觀光發展。

信義鄉長全志堅說，目前山櫻花、河津櫻花況約4成至6成，粉紅桃花、雪白李花也盛開，八重櫻、吉野櫻2月將接力綻放，百花盛開讓茶山春色滿園，歡迎遊客漫步園區小徑尋幽訪勝，處處都有驚豔，邊品嚐濃醇的茶香邊欣賞農村旖旎風光。

南投縣風景區管理所建議，遊客在草坪頭賞完櫻花美景，可以到附近神木村看看近千年巨樟神木或進東埔泡溫泉，喜愛原住民文化的遊客，可以到卡里布安部落（望鄉部落），回程可以至信義鄉農會梅子夢工廠採購農特產品。

信義鄉公所指出，草坪頭櫻花季元月27日至3月10日登場，27日起入園遊客每人酌收50元清潔維護費，花季期間實施交通管制措施，小型車可停放在桐林道路或台21線合法區域，開入草坪頭園區酌收每輛100元清潔費；大型遊覽車可在草坪頭牌樓讓遊客下車，再至桐林道路（桐林橋至龍華橋段）單向停車，今年不提供交通接駁服務。