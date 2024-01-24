美三大期指齊揚 台指期夜盤續戰萬八

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美股財報季即將迎來重頭戲，特斯拉24日盤後將公布財報，市場持續關注中，另外後市將陸續揭露的Markit製造業PMI指數、GDP及PCE物價指數，也是投資人聚焦的重點，美股三大期指24日盤前集體走揚，催動台指期夜盤大漲82點，暫報17,978點，再朝萬八進逼。

投資者密切關注本周一系列企業財報及美國經濟數據，本周將公布的第四季GDP、聯準會最青睞的通膨指標—PCE物價指數，市場預估，美國經濟正接近軟著陸，近期美企財報表現優異，顯示美國經濟展望依舊良好，也為美股近期行情發展打上強心針，助攻美股屢創新高。

觀察期交所內的商品也普遍走揚，小臺指期上漲79點、電子期貨上漲4.4點、小電子期小跌4.25點、半導體30期貨也上漲10點、台灣50 ETF則是小漲0.55點；而個股期貨方面，台積電期貨夜盤也上漲4元，成交價暫報632元，與現貨呈現正價差。

而國外指數期貨部分，連結美股四大指數的期貨商品則受惠美股帶動、大幅勁揚，美國道瓊期貨、美國標普500期貨、那斯達克100指數期貨、美國費城半導體期貨分別上漲138點、8.25點、66點及43.5點，英國富時100期貨也小漲16點，報7,504點。

商品期貨方面，黃金US期報價上漲8.6點、台幣黃金期上漲13.5點，布蘭特原油期貨小漲9點，成交價暫報2,476點。

元富證券表示，台指期本波自季線附近彈升超過700點，連續出現兩個向上跳空缺口，站回所有均線之上，且均線全數轉為上彎，多方架構明確，不過隨著農曆年長假將近，漲多個股獲利賣壓可能提前回吐，短線須留意指數回檔的可能性。