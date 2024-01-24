「Apple Music 古典樂」在台推出 馬友友：像是一個蟲洞

專為古典音樂打造的獨立 App「Apple Music 古典樂」現已在台灣推出。Apple Music 訂閱者可下載並享有「Apple Music 古典樂」App，包含在原本的訂閱服務中，無需額外付費。「Apple Music 古典樂」提供數百個精選播放列表、數千個獨家錄音檔、富有深度的作曲家傳記、許多重要作品的深入指南、直覺的瀏覽功能，獲得馬友友和郎朗等音樂家推薦，是當作工作、居家生活背景音樂和學習古典樂知識的好工具。 鋼琴家郎朗與任奫燦和 Hilary Hahn等人一同擔任「Apple Music 古典樂」的藝術家大使，郎朗表示：「很高興看到 Apple Music 的全新古典樂 App 為古典樂愛好者提供豐富且更沉浸式的體驗。我不斷努力激勵更多的孩子和年輕人探索古典音樂，因此也希望看到這個 App 的普及性和使用者友善的介面能吸引新受眾。我期待與『Apple Music 古典樂』合作，一起追求我們的使命，將對古典音樂這一大世界的熱愛傳承給未來世代。」 馬友友說：「『Apple Music 古典樂』像是一個蟲洞，讓你穿越時間和地域，找到錄製音樂普及前，人們聆聽音樂的原始來源。我認為，在現代沒有什麼比能夠瞭解原始來源更重要的了。音樂，古典音樂，不僅僅是聲音和歐洲音樂；它是關於思想，以及來自音樂的思想，推動音樂的思想，也正是推動我們在科學、國家建設和經濟方面進行發明的思想。因此，有原始來源可以讓我們回到發明、成功發明的時刻。我們活在一個非常複雜的時代，需要有希望、合理的希望，這樣我們才能更新自己，走向我們能有信念的未來。所以，讓我們向古典音樂致敬。」 「Apple Music 古典樂」提供超過500萬首曲目和作品，從新發行的作品到著名的大作皆有，按作曲家、作品、指揮、樂器、時期、管弦樂團或合唱團進行搜尋和瀏覽，可立即找到特定錄音。音質方面，提供高達192 kHz/24 位元高解析度無損音訊，並有數千筆沉浸式「空間音訊」錄音。數以千計的專家評介，包括富有深度的作曲家傳記、數以千計的重要作品敘述等等。