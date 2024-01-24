川普拿下新州 拜登預期年底再與川普對決

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繼首站愛荷華州後，美國前總統川普拿下第二站新罕布夏州共和黨總統候選人黨內初選，讓他距離獲得共和黨提名又更近一步，現任總統拜登已預期年底將再度與川普對決。

儘管川普官司纏身，爭議言行不斷，但在頭兩場黨內初選皆獲得過半選票。川普23日在新罕布夏州初選以兩位數的差距，領先前美國駐聯合國大使海利（Nikki Hayley）。川普在黨內唯一的對手海利誓言繼續奮戰。

拜登已預期年底大選將再度與川普對決，拜登23日晚間透過聲明稿表示，「川普顯然將成為共和黨的總統候選人。」川普與拜登雙雙認為，共和黨初選基本上結束，總統大選已經展開。

川普接連贏得愛荷華州與新罕布夏州黨內初選，過去50年來只有一位共和黨人一連拿下頭兩場初選，也就是1976年的福特總統。

川普和其盟友表示，新州的勝利證明他是共和黨呼聲最高的總統候選人，現在應該是共和黨證實川普候選人資格的時候。

川普甫於8天前在愛荷華州黨內初選獲得創紀錄的勝利，促使佛羅里達州州長迪桑堤斯（Ron DeSantis）日前宣布退出總統大選，轉為支持川普。海利成為反川普共和黨人的唯一希望。

海利原本期望新州的獨立選民能為她帶來贏面，結果卻不如人意。海利向支持者表示，「比賽還沒有結束，還有數十州還沒舉行初選。」

海利的下一個重要戰場為南卡羅來納州，將於2月24日舉行黨內初選。南卡羅來納州為海利的主場，她曾擔任該州州長，不過民調顯示，川普在南卡羅來納州的支持率平均較海利高出37個百分點。此外，川普也獲得該州多數議員的支持。

川普接連獲勝對海利形成巨大壓力，部分共和黨人可能要求海利退選。不過海利的競選團隊表示，將繼續參選至3月5日的「超級星期二」，屆時將有16個州在同日舉行黨內初選。