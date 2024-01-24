馬雲取代軟銀成阿里最大股東 陸媒這樣分析

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阿里最大股東換人了。1月24日，據《南華早報》援引知情人士消息稱，退休後的阿里巴巴創始人馬雲在去年第四季購買了約5000萬美元阿里巴巴股票，使其持股比例超過了2021年底報告的4.3％，成為最大的單一股東。陸媒界面新聞分析，馬雲此舉或在回應去年拋售阿里股票的傳言。

報導稱，昨日，阿里官方確認了馬雲、蔡崇信近期大幅增持阿里股票的消息。美國證監會網站一份文件顯示，阿里現任董事長蔡崇信通過其家族基金Blue Pool增持了價值1.5億美金的阿里股票。一系列舉動或在回應去年馬雲拋售阿里股票的傳言。

受增持消息影響，1月23日阿里美股大漲6.8％，今日其港股股價也漲超6.5％。

截至去年7月，軟銀對阿里的持股比例還在13.9％，為公司最大股東，但失去了阿里董事會席位。據雙方協議約定，軟銀對阿里的董事提名權和投票安排實際已經終止。當時蔡崇信持股1.4％，馬雲的持股數字則自2020年低於5％後未再做披露。

近兩年來，孫正義為了扭轉軟銀投資困局，已持續通過遠期合約削減了對阿里的持股比例，將股份變現。

去年年初，美國證監會的一份文件顯示，軟銀出售了價值約72億美元的阿里股票，使其在阿里的股份降至僅3.8％。這些合約並不等於正式出售股票，但由於軟銀提前結算這些合約，意味著放棄了保留股份的選擇權。

據媒體報導，馬雲在去年5月時曾取代軟銀成為阿里最大股東，彼時軟銀的持股比例已降至0.5％不到。

自馬雲在2019年卸任阿里董事局主席後，便鮮少出現在公眾面前。直到去年，他的相關消息開始變多，業內普遍認為，阿里採取的一系列組織大變革背後有其意志所在。

馬雲對阿里的掌控變強，也反映出競爭對手拼多多帶來的巨大壓力。針對這家擅長以超低價產品爭搶用戶的公司，馬雲曾在公司內網罕見回應了其市值暴漲，並稱「堅信阿里會變，阿里會改」。目前阿里各個業務線的調整仍在持續。

過去一年，阿里成為回購力度最大的中國互聯網公司，以95億美元回購了總計8.979億股普通股。此次馬雲站穩單一大股東位置，在提振市場信心的同時，也表明其在決策層中仍將扮演重要角色。