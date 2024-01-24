花旗環球升評巨大 自行車產業轉機來了

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花旗環球證券指出，自行車族群基本面最壞情況已過，2024年將逐步復甦，且市場對自行車族群預期偏低，目前位階報酬風險比具吸引力，研判下檔空間極其有限，升評巨大（9921）至「買進」，推測合理股價210元，同時，維持美利達（9914）「買進」投資評等，股價預期215元。

花旗環球認為，隨高階自行車展現出復甦跡象，整體自行車庫存水位第二季下旬將會降至較健康水準，中階與入門款自行車庫存第三季會接著下降。

特別值得注意的是，花旗環球證券發現，市場對自行車族群的預期相當低，尤其是自行車組裝廠2023年第四季業績遜於預期，更進一步壓抑投資興趣，這也反映在自行車族群股價表現遜於大盤之上。不過，一旦放眼2024年，花旗環球證券研判，市場將不會只關注眼前的上半年，反而開始會將目光鎖定下半年、甚至2025年的產業循環復甦。

大和資本證券指出，儘管庫存調整上半年暫時不會結束，但市場對此早有心理準備，巨大預計於3、4月推出高階新車款以刺激需求，同時持續處理中低階車款的庫存，估計庫存水位第二季就會有所改善。大和資本看好巨大前景，給予推測合理股價高達260元。

至於巨大與美利達的投資選擇上，花旗環球認為，雙雄可說各具優勢：美利達主要客戶SBC獲利波動度較大，也會讓美利達獲利成績較有起伏，比較適合風險偏好度較高的投資人；相對地，巨大比較適合注重穩定成長、強大品牌形象的價值型投資人。