陸研製「玉龍」系列先進航空發動機 細節曝光

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新華社24日報導，大陸已研製以「玉龍」、AES100、AEF100、AEP100為代表的一系列先進中小型航空發動機，並在此基礎上創新發展混電動力系統，成功開展氫燃料渦輪發動機研製，降低碳排放。

「玉龍」渦軸航空發動機自主創新研發、使用、發展四十年座談會24日在北京召開。會上，中國工程院院士、「玉龍」渦軸航空發動機總設計師尹澤勇介紹了大陸航空發動機研製的最新進展。

航空發動機被譽為現代工業「皇冠上的明珠」，是世界強國競相追逐的科技高峰。「玉龍」渦軸航空發動機是大陸第一型完全自主創新並走完預研、研製、批產、使用、發展全過程的航空發動機。

尹澤勇表示，依靠「玉龍」發動機自主創新研製形成的產品研發能力、體系保障能力、關鍵驗證能力和人才支撐能力，採用先進通用核心機的派生發展方法發展的多類多型動力，周期明顯縮短，成本大幅降低。

其中，AES100發動機嚴格按照適航規章要求研製，綜合性能水準達到同級別渦軸發動機國際先進水準，具有良好的經濟性、安全性和可靠性，可裝配5至6噸級雙發直升機和3至4噸級單發直升機，適用於配裝觀光、巡邏、警用、救援等多用途直升機。

AEF100發動機滿足5噸級公務機、3至5噸級高空無人機動力需求，採用了低雜訊、低排放、高可靠性等先進設計理念，技術水準達到當代國際先進民用渦扇發動機水準。

AEP100發動機滿足3至10噸無人機和6噸通用飛機、公務機等平台的動力需求，發動機綜合性能達到該級別渦槳發動機國際先進水準，具有良好的經濟性、安全性和可靠性。