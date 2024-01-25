怡安風險統計 2023年巨災事故數量再創歷史新高

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就怡安風險年度氣候與巨災洞察報告顯示，2023年自然災害造成的全球經濟損失達到3,800億美元，巨災事故數量398件再創歷史新高，巨災保險損失達1,180億美元，保障缺口仍高達69％。

在怡安風險最新調查報告顯示，2023年全球398 起自然災害事件造成了3,800億美元，高於前一年（2022）年3,550億美元的經濟損失，且比21世紀平均高出2成以上，其主要造成損失金額大增的原因則是在美國、歐洲發生的嚴重地震和強烈的對流風暴所致。

至於保險損失的部分，怡安風險表示，2023年全年全球巨額保險損失1,180億美元已連續第四年超過1,000億美元，更比21世紀平均高出31％，即使各經濟體已開始正自然災害事件所造成的損失，但保障仍不足，以致保障缺口仍高達69％，這凸顯了擴大保險覆蓋範圍的緊迫性。

2023年重大損失天災事件數創紀錄外，經濟損失事件達660億美元，保險損失事件達370億美元都是來到歷史新高紀錄。其中以地震造成的經濟損失最大，然強對流風暴損失則是對保險公司造成的損失最大。

除了天災造成經濟損失外，該報告更指出，2023年全球有9.5萬人因自然災害而喪生，這是自2010年以來的最高數字，其中大部分是由地震和熱浪造成的。因去年是有記錄以來最熱的一年，更有13個國家出現歷史最高溫。紐西蘭、義大利、希臘、斯洛維尼亞和克羅埃西亞都創下了有史以來，損失最高的天氣相關保險事故。

另外該報告強調了如何以不同的方式抵禦災害。怡安巨災分析負責人 Michal Lorinc在該報告提到，2023年的地震凸顯了民眾保險不足以及監管和執行建築規範的重要性，洪水造成的巨損是在利比亞和印度更是明顯，因此，基礎設施進行適當維護是必要，而夏威夷火災也說明了可靠的預警系統和預報系充的迫切性。