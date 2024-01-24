逾九成德企想留在中國市場！陸德國商會調查：過半數想增加投資

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香港《南華早報》報導，中國大陸德國商會24日發布《2023╱24年度德企商業信心調查報告》顯示，盡管在中國大陸經營的德國企業面臨來自本土企業的競爭加劇、地緣政治風險上升等一系列挑戰，但由於中國市場吸引力實在太大，以至於無法忽視，超過九成受訪德企計畫留下來，還有過半受訪德企計畫未來兩年增加在中投資。

中國德國商會是德國企業在大陸的官方協會，為超過2100個會員企業提供服務。根據商會網站資訊，德企商業信心調查於2007年首次啟動，是衡量在中德企商業情緒的重要工具。在2023年9月5日至10月6日期間，共有566家商會會員企業回應調查。

這份最新出爐報告表示，雖然存在所謂降低風險呼聲，但91％企業計畫繼續在中國開展業務；受訪者78％預計未來五年其行業將持續增長；54％計畫在未來兩年增加在中投資，其中79％企業表示，這是保持在中競爭力所必需。

此外，有64％德國企業認為，中國經濟增長放緩只是暫時，會在未來1到3年反彈。42％預計2024年他們所在的行業將呈現積極發展勢頭，相比去年調查中21％的數字多了一倍。

還有37％受訪企業認為，與其他市場相比，中國作為創新市場的吸引力正在增強。46％的公司計畫與當地合作夥伴合作以保持競爭力。

中國本土競爭者崛起，也是德企重視的一個方面。報告顯示，在汽車行業，11％企業將中國競爭對手視為創新領導者，58％的公司希望能在未來五年內擔當這一角色。

中國德國商會華南及大西南地區主席Ulf Reinhardt表示，在德企看來，市場增長將取決於解決關鍵的結構性問題。他稱，中國市場潛力仍然存在，但市場環境變化，在中國盈利不像過去那麼容易，機遇、挑戰和風險並存。

中國商務部發布數據顯示，2023年前11個月，中國吸引外資金額處於歷史高水準，特別是服務業、高技術製造業外商直接投資加快，新設立外商投資企業4萬8078家，同比增長36.2％，實際使用外資金額達到1.04兆元人民幣。

值得注意的是，德國政府去年7月公布首份對中國戰略文件，在肯定中國經濟發展有利於中歐雙方同時，也呼籲在中德企考慮地緣政治風險。

不過，德國福斯汽車中國區執行長布蘭德斯塔特曾在社交媒體上表示，集團在銷售上實施風險管理，以實現平衡，為此福斯在美國和南美投資了數十億美元。

德國汽車製造商寶馬去年稍早也宣布，其下一代電動汽車將於2026年開始在中國為中國客戶生產，而不是從德國出口至中國。同時，寶馬還擴建了寶馬瀋陽研發中心，以加強本地設計和開發。

研究機構榮鼎集團數據顯示，2022年德國在歐盟和英國對中直接投資所占比例從前一年的46％上升到52％。德國央行數據稱，德企在中子公司實現3820億歐元的銷售額和230億歐元的利潤。在中業務占德國工業企業全球銷售額的22％和利潤的15％。