《繁花》幕後祕辛公開！王家衛一句話 上影爭得落「滬」拍攝

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

澎湃新聞報導，上海市人代會24日召開「深入推進國際文化大都市建設，加快提升文化軟實力」專題審議會議現場，上海市人大代表、上海電影（上影集團）有限公司黨委書記、董事長王健兒揭熱播電視劇《繁花》幕後祕辛，差一點移師浙江搭景拍攝。

王健兒指出，《繁花》由具有深厚上海情結的知名導演王家衛執導。2020年4月底，他第一次偶然得知《繁花》要在橫店影視城開機的消息，心裡一驚，便立刻約了王家衛在上海會面。

「見面後，我代表上影邀請王家衛合作，請他回到上海拍攝《繁花》。王家衛是上影的老朋友，他很坦誠地告訴我，自己很想回到上海，說『聞著法國梧桐樹的氣息拍攝《繁花》更有感覺』，但是上海的拍攝基地早就跑過一遍了，唯一擁有5000平方米高標準的拍攝基地在松江，叫昊浦基地，因為資金鏈斷裂無法開工。王家衛當時用激將法對我說到，你作為上影廠長，有沒有魄力把這個基地買下來？如果買下來，我就答應回到上海拍攝《繁花》。」王健兒說。

「我在會面前做了準備，當時特意把時任松江區區長一併請來，和王家衛會面。正是這次會面為上影爭取到了合作機會。」王健兒回憶道，會面之後向上級部門做了匯報，上影以最快速度、最高效率，斥資5億元人民幣啟動收購了松江昊浦基地，開始一比一複刻起黃河路等拍攝場景，「終於，《繁花》劇組於2020年8月間從橫店回到上海拍攝。上影演員唐嫣、陳龍等加入劇組。上影總共提供了3000多件道具、2900多件服裝，搭建了31000平方米的街區，包括瓦片、電線桿都是從建材市場淘過來的。」

王健兒稱，《繁花》被大陸央視評價為「時代的孤品」，在兩個領域凸顯標竿引領作用。

首先，《繁花》引領影視行業，對標一流。這是一部思想精深、藝術精湛、製作精良的藝術作品，在很大程度上得益於主創團隊和出品方的初心、匠心和耐心。文化工作者既需要用現實主義精神和浪漫主義情懷來對照現實生活、反映時代洪流，還要具備精益求精的創作態度和工作方法。《繁花》無論從述事手法還是從鏡頭語言意義上講，都為當下的中國影視創作提供了更具突破性的鮮活案例。

其次，《繁花》引領城市文化，助推文旅融合。大眾對於海派文化滬語傳承，上海時代記憶的討論此起彼伏，劇中出現了和平飯店、黃河路、排骨年糕等上海品牌，成為滬上熱門的打卡聚集地。可以說，一部劇點燃了一座城，許多網友紛紛建議保留並開放黃河路特色街區。《繁花》帶來的城市文化IP藝術效應，給上海乃至大陸全國的文旅融合提供了示範效應。《繁花》IP在開發利用方面還有巨大空間，因此，王健兒建議發揮社會各界力量，推動《繁花》這樣的優質影視劇進一步釋放價值、轉化價值。