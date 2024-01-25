國安基金一出手，市場一直向前走？股海老牛：6大止跌訊號中最強的一個

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老牛在前一節說過，國安基金是6大止跌訊號中效果最強的一個訊號，這一節就讓我們深入認識國安基金怎麼護盤，目前的戰績如何。

只輸掉第1場，之後連莊7把

國安基金可運用的資金總額為新臺幣5,000億元，所謂進場護盤，即是用它來買股票。自成立以來，國安基金總共進場8次，每次護盤的天數不一定，短則只有幾天，長則將近一年，其中只有2000年第一次啟動時是虧損，後來7次全部都是獲利出場，投資報酬率最高的達到218％，最少則是6％。

老牛要提醒一下，國安基金進場後，並非護盤期間每天都買進股票，投資人也不會知道其買進了哪些標的，最主要的功能還是提供整體市場信心而已，從2020年的護盤就能看出，當時國安基金只投入了7.57億元而已，但當年度股市就沿路噴發上去，最終拉出了一條長長的紅色小尾巴。

國安基金進場，幾乎都在相對低點

每當國安基金進場的消息一出，市場上就會出現亂七八糟的討論，尤其是負面言論很多，例如「護盤根本害死更多人吧」、「傻子才在這裡買」這種粗暴言論。2020年新冠肺炎時，一樣很多人唱衰國安基金，但後來的結果大家都看到了，國安基金仍然保持連勝紀錄。

所以投資千萬別被市場雜音給影響，也就是別管外界的言論如何，老牛還是以數據來出發，把歷年進場的點位畫出來，就可以看得很清楚。以長線來說，國安基金進場的位置，幾乎都是在相對低點！

至於國安基金進場都買些什麼？也不是祕密，以最近一次在2020年護盤為例，總共買了19檔股票，包含台泥、統一、台塑、南亞、台化、台達電、鴻海、台積電、廣達、可成、彰銀、華南金、富邦金、國泰金、玉山金、元大金、兆豐金、中信金、第一金。簡單來說，國安基金進場為的就是穩定指數，所以買進的都是能將指數撐住的「權值股」。

國安基金能有7連勝的紀錄，主因是進場時機都在相對低點，且國安基金也不是特效藥，下跌趨勢並不會在短期間內就改變，主要作用是進場點火，發揮穩定市場、激勵投資人信心，以及降低市場恐慌情緒的效果，最終還是要看國際股市表現，整體經濟動能是否有推升上去，這一點投資人切記。

最後老牛還是要多嘮叨一句，補上警語，投資千萬別過度樂觀，即使是國安基金進場護盤，也不是馬上就會上漲。如果對於盤勢長期處於低檔感覺不安，可以採用定期定額進場，而老牛自己當然是搭配右側交易的做法，隨著走勢回穩逐步進場加碼。