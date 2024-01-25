教授不點名》2023人文大事紀—西語界名家盤點

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【閱讀重點】

1. 開啟「新」西班牙的知識分子—阿佐林150週年冥誕，1913年他發表的〈1898 年代〉(“Generación del 98”) ，開啟了西班牙文學的「白銀時代」。

2. 兩位諾貝爾文學獎得主—聶魯達 (1904-1973) 與帕斯 (1914-1998) 逝世紀念日，兩位既是文壇的桂冠詩人，也是政界知名的外交官；一手寫超現實主義，一手寫情詩。

3. 西班牙名作曲家、指揮家和大提琴家—卡薩爾斯，以及二十世紀的天才畫家—畢卡索逝世50週年紀念。

2023年是許多名人的紀念日，單以西語國家審視，紀念活動繁花似錦，讓讀者再次回憶歷史上的今日與昨日再現。

首先是阿佐林 (Azorín, 本名José Martínez Ruiz, 1873-1967) 的150週年冥誕。阿佐林的時代是西班牙帝國殖民結束的年代 (1898美西戰爭挫敗的時代)，也是中國五四運動的平行年代 (八國聯軍、巴黎合約、新文化運動的時代)，中西兩造有許多引進新思維(德先生與賽先生)、啟蒙與救亡、振興國力與探索文化精髓的呼籲。

以散文評論見長的阿佐林於1913年在ABC日報上發表〈1898 年代〉 (“Generación del 98”)，揭櫫他們那個世代的文人應有的作為：文學寫作的美學思索、去舊創新的文化推廣，批判現實的筆觸，建立新西班牙的當務之急。這篇文章的宣言引起重要作家群的響應，帶動二十世紀初西班牙文學創作的新猷，因而也締造了西班牙文學繼十六、十七世紀的「黃金世紀」之後的「白銀時代」(Edad de Plata)，正也是內戰前的三個重要世代 (1898、1914理性哲學與教育思想革新、1927 現代詩的興起)。

阿佐林於1924 年獲選為皇家學院院士，因此今年的紀念活動自然由此最高學術機構發起，諸多院士撰稿與講評他的代表作<<卡斯提亞>> (Castilla)，開放給普羅大眾再次認識這位開啟新西班牙的知識分子。

更為讀者熟識的作家，便是兩位諾貝爾文學獎得主的逝世紀念日：一位是聶魯達逝世50週年 (1904-1973)，一位是帕斯 (1914-1998) 逝世25週年。兩位詩人右手寫詩，左手寫評論；既是文壇的桂冠詩人，也是政界知名的外交官；是全民愛戴的詩人，卻是政府頭痛的針砭之聲；兩位都是超現實主義的翹楚，情詩卻更動人，前者的情詩少作比後者更普及。

由於聶魯達逝世四十週年時，曾經掀起他是否非病逝，而是遭人下毒謀殺致死的說法甚囂塵上 (聶魯達的司機逝世前揭發，乃因聶魯達在皮諾契將軍政變後12天死亡)，因而他在「黑島」(Isla Negra) 的住所 (也是墓地所在) 經過一番挖掘和驗屍，十餘年來卻仍無結論。斯人離開塵世半個世紀，生者仍不想讓詩人安寧。今年智利政府公開追思聶魯達，他的「三宅」(黑島，巧思宮 (La Chascona) 和賽巴斯提安娜 (La Sebastiana) 三處住宅展示更多作品，讓讀者憑弔。耐人尋味的是，以聶魯達1958年出版的詩集《荒野浪人》(Extravagario) 其中一首〈我要安靜〉(“Pido silencio”) 開幕：

我要安靜

現在請讓我安靜

現在您們可以沒有我而安眠

此刻我要閉上眼睛

我只要五樣東西

五個偏愛的根源

一是無盡的愛

二是秋天

三是嚴酷的冬天

四是夏天

五是你的雙眼…

此外，西語各國屢屢重複出版他的詩作，呼喚讀者懷念詩人，忘記政客，尤其是《情詩二十首與一首絕望之歌》仍然最膾炙人口。

帕斯的超現實詩作，難度不亞於聶魯達，意象的詮釋甚至更難理解，但是較之聶魯達，政治上相對較少爭議。1968 年他因墨西哥政府在特拉特洛克廣場對學生的槍殺，憤而辭去駐印度大使表態抗議，更讓正義之士喝采。如今，墨西哥人民淡忘他的外交生涯，更致力推廣他的詩作。西班牙塞萬提斯中心和帕斯夫婦生前居住的寓所，如今成為兩人聯名的紀念館 (Casa Marie José y Octavio Paz) 合作出版《火與記憶：致敬帕斯》(El fuego y la memoria：Homenaje a Octavio Paz)，邀請名家與學者寫詩並評論帕斯的詩作，作為他獲獎 33 週年 (1990) 和逝世25週年的紀念作品。

聶魯達的名字叫巴布羅 (Pablo)，無獨有偶，還有另兩位巴布羅也同是逝世五十週年。一位是西班牙名作曲家、指揮家和大提琴家巴布羅・卡薩爾斯 (Pablo Casals，1876-1973)，一般咸認他是二十世紀上半葉最傑出的大提琴家，因是加泰隆尼亞人，因此，其加泰隆尼亞名字是帕烏 (Pau)。卡薩爾斯以九六高齡逝世於波多黎各，但其遺體1979年終能回到故鄉安葬。今年十月加泰隆尼亞音樂宮特地演奏卡薩爾斯的宗教樂作品《馬槽》«El Pesebre»。此曲靈感來自於 Joan Alavedra的詩作，完成於1943-1946年，1960年在墨西哥首演，之後全球巡迴表演逾 60次，直到1967才回到故鄉，在巴塞隆納音樂宮表演。因此，在逝世50週年的今天，在同一個地方，以終為始，從故鄉紀念懷念他。

最後一個巴布羅，就是畢卡索。畢卡索以高齡91歲逝世，又以內戰巨幅名畫《格爾尼卡》(Guernica) 聞名於世，在2023年的藝文紀念活動中，是歷時最長，類別最多，幅員也最廣的藝術家。不惟西班牙，法國、美國等國都有系列的展覽。除了典藏《格爾尼卡》的馬德里蘇菲亞王后美術館，油畫、素描同步展覽之外，普拉多美術館也將畢卡索和十七世紀的宗教畫家葛雷科 (El Greco) 並置，以「解析立體派」為題雙聯展三個月。另外，壓軸到年底且跨年的大展就是畢爾包的古根漢美術館，展出畢卡索的雕塑作品。

格爾尼卡和畢爾包都是巴斯克自治區的市鎮，自從《格爾尼卡》1981年從紐約現代藝術美術館歸還西班牙以來，尤其畢爾包的古根漢美術館1997年建成之後，巴斯克居民無不期待《格爾尼卡》可以回到故鄉，典藏在古根漢美術館，但是數十年來從未能如願，首都的主導遠大於地方，馬德里文化觀光的氣勢也勝過畢爾包，此作品的輾轉移送與脆弱已不容任何移動的藉口，讓古根漢美術館的紀念活動就以畢卡索的其他作品為主軸，依然吸引無數愛好者和知音前來憑弔。

2023 年的結束，意味2024年也將有其他文人藝術家的紀念緬懷活動，也唯有文化的精髓底蘊，可以不受時空生死之限，在歲月中越見光華璀璨。

文/ 張淑英 臺北醫學大學臨床醫學研究所教授，由臺大外文系借調

本文經《英語島雜誌》授權刊登，追蹤Instagram。世界公民文化中心：商業英文學得又快又準。