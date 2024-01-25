排隊3小時 為什麼醫生看診只有3分鐘？

一般人對醫生的印象，不外乎穿著白袍為病患看診、動手術、開處方箋，看起來總是非常忙碌。的確，大部分醫生每天的診療工作都很繁重，就像陀螺般轉個不停。因此縱使有心想要多花點時間幫病人仔細看診，但面對長長的候診人龍，還是不得不控制一下為每位病患看診的時間，這種狀況往往會澆熄醫生滿腔的熱誠。但就現實而言，想分配給每位病人多一點看診時間，真的很難辦到。這就是當今的醫療現狀。

是診療？ 還是判斷？

想當然耳，在這種情況下，「排隊3小時、看診3分鐘」也是不得已的結果。所謂的「排隊3小時、看診3分鐘」，是指像大學附設醫院這類的大型綜合醫院，每天總是有大批病患慕名而來。「明明花了3小時等候，終於輪到自己時，醫生的問診時間竟然只有短短3分鐘！」這種狀況實在非常諷刺，短短的3分鐘，醫生當然無法仔細問診，充其量只能做到「觀察」罷了。

你知道開業醫生或市立醫院的醫生，一天要看多少病患嗎？統計的方法不同，數字多少會有點差異，但大致上是在50至60人上下。順便告訴大家，這個數字是美國的五倍！

在眾多數據中，最常被引用的是經濟合作暨發展組織（OECD）的資料，我就趁這個機會為大家介紹。我想大家看到圖表1-1，就會一目瞭然。

日本每位醫生平均一年要看將近8,500位病患， 而OECD的統計數字平均為2,421人。換言之，日本醫生看診的病患人數，是歐美醫生的3.5倍之多。更令人訝異的是，在日本，患者平均診療費用為7,000日圓（按：約新臺幣1,540元），美國則為6,2000日圓（按：約新臺幣13,640元），瑞典更是高達89,000日圓（按：約新臺幣19,580元）。相較之下，日本的診療費用便宜到不可思議。

從這項數字就可以知道日本醫生非常忙碌，這種醫療現況堪稱是「薄利多銷」型。正因如此，日本醫生每天要看這麼多病患，也是無可奈何的事。假如一位醫生一天要看超過50位病患，我必須不客氣的說，這根本稱不上「診療」，比較像是「判斷」。

另一方面，日本和歐美醫生的薪水是差不多的，但日本醫生的忙碌程度，卻是歐美醫生的好幾倍。因為數據表示，醫生如果一天看不到50至60名病患，醫院可能會經營不下去，這也是日本醫療現場嚴峻的一面。

一天要看50名病患，這樣的工作量說起來容易，實際上卻非常辛苦。光是要跟50個人應對進退，就已經夠吃力了。首先，醫生看到病患要笑臉迎人、傾聽病患對病症的描述，接著檢查身體部位、寫下診療結果，最後還要開處方箋。近來醫院採取電子病歷，醫生必須正確無誤的將病歷輸入電腦，同時還要完成其他診療步驟。整個診療過程中不但要忙著看病，還要盯著電腦螢幕，最後再滿臉笑容的送走病患，診療工作才算告一段落。

這樣的診療過程一天要重複50到60次，其實不算輕鬆。此外，醫院的主治醫生還要為病患檢查、動手術、巡視病房；開業醫生也要到病患家裡看診或檢查，工作時間幾乎完全被填滿。如果有人要求醫生對待每位患者，都要像對親人般細心照料，我想這份工作沒有人做得下去。

根據我的看診經驗，雖說數據多少會隨著季節而異，但事實上，因為罹患感冒、高血壓、糖尿病、高血脂症、痛風、身心症、憂鬱症、腰痛、肩膀痠痛、頭痛、便祕、睡眠障礙、肥胖、氣喘和過敏等疾病，而前來看診的病患，已經占了將近九五％。

●每位醫生平均一年的門診病患人數

●平均每次診療費用

OECD的平均數是2421人，日本醫生是這個人數的3.5倍！

病患多的時候，我也曾經一天看了快100名病患，平均計算的話，每天大約是50到60人左右；而我的工作時間分成上午和下午，各3到4個小時，等於每小時看10個病人，多數時候我都得超時工作，老是惹得護士不高興。

不問診療品質、只問診療人數

在我還沒辭去醫院的工作、每天還忙著看診時，腦海中常會出現天馬行空的幻想。雖說診療工作得和時間賽跑，但是問診步驟已經成了標準作業流程，對病患的「判斷」幾乎已經機械化。我不禁捫心自問，當一個醫生的意義到底何在？雖然名為醫生，卻覺得自己不過是一部會下達檢查指示、開處方箋的機器罷了。

為什麼我會這麼說？因為醫院只要求醫生的速度和正確度，而不要求人情味和人與人之間的應對。也就是說，醫生只要做到正確檢查和開藥即可。當然，從事醫療工作，講求正確是非常重要的，這點我十分了解。但如果只要求正確度，為什麼不乾脆讓電腦（機器）來當醫生，豈不更正確也更省事。

再說，依照標準作業流程看診，對病患究竟有什麼好處？這是我的另一個疑問。還是病患已經習慣這樣的方式，把去醫院看病當成每天的功課？想到這裡，我不禁感到不安。短短3分鐘的看診時間，其實連完整的交談都談不上，如此的醫療環境，醫生怎麼可能成為病患的好聽眾？為了維持醫院的營運，醫生每天至少得看40到50位病患，根本沒時間仔細問診。我想不光是我，許多醫生都陷入相同的困境之中。

從另一面來說，醫院和診所的經營也越來越困難了。從以前開始，醫生的診療費用就被設定得很低，以往還有藥價的價差可以彌補，診療費用雖然便宜，但醫生還能透過賣藥賺錢。或許是因為這個原因，日本成了世界第一藥品消費國。但如今藥價價差幾乎是零，診療費用卻還是沒有提高，醫生的獲利管道嚴重受阻，簡直就是一連串的災難。

因此，現在無論是大醫院還是小診所，想要維持營運，都只能以量制價，結果就造就了現在薄利多銷、重量不重質的醫療生態。要是太重視醫療品質，醫院肯定會步上破產之路。薄利多銷的利潤結構，讓醫院只能咬牙苦撐，這種情形要是不加以導正，想要擁有理想的醫療環境，根本是癡人說夢。

我認為有必要讓大家知道這個真相，將人類珍貴的性命託付給這麼危險的醫療制度，簡直跟躺在砧板上任人宰割無異。