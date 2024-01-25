明明有盈餘，卻看不到現金？稻盛和夫獨創的會計原則，幫你掌握企業實況與盈虧

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對於會計來說是常識的思考方法或慣例，千萬別照本宣科，而是必須重新思索本質為何，重新基於會計的原理原則，進行判斷。因此，我從不輕率地相信一般常態的「正確的會計基準」，反而不斷地從經營的角度，刻意鑽研探詢「為什麼要這麼做」、「什麼是本質」等事物。

環繞在我們周遭的世界，看似非常複雜，其實都是根據原理原則的「單純事物」，只是在投射放大之下，顯得複雜而已。企業經營也是同理可證。

在會計領域中，將看似複雜的公司經營實態，藉由數據的單純表現，設法呈現真實樣貌。會計不能只當作是一種後續追踪經營結果的措施。會計數據應該能表示現在的經營狀況，必須簡單且即時。

舉例來說，從前營業額中的銷售費與一般管理費的比例，也有這類常識型的迷思。例如，某業界的銷售費與一般管理費，習慣設為營業額的15％。這是因為每家公司在銷售組織、銷售方法等方面相互類似的緣故。

因此，新加入的企業便將營業額的15％，作為銷售費與一般管理費，其他公司也會依循相同的經營方式。如此一來，這間新公司根本就等於自動放棄思考，「應該採取那種銷售組織與銷售方法，才能更有效率銷售公司製品」的重要經營課題，淪為其他公司的複製品而已。這類所謂常識的事物，其實在經過思考，就能得知不合邏輯，但常常能夠輕易令人作繭自縛。

京瓷能夠快速擴張事業，在於早期就完整規劃會計系統，所以經營才能順利推展。我認為，經營者首先必須充分了解會計，否則就不能稱為真正的經營者。經營者在觀看會計製作的結算報表時，必須能夠立即察覺獲利停滯不前的呻吟聲，或是資產縮水的哭泣聲。

不了解會計，就無法當個真正的經營者

京瓷還是小規模公司時，每月結算數據就已經由各個部門分別提出。無論我在公司或是出差時，對於各個部門提出的數據資料，都立刻過目。當我審閱每個部門的營業額、經費的細項時，就像閱讀故事般，立即了解每個部門的實際狀況。我的腦中浮現部門負責人的臉孔，同時也浮現一項又一項的經營問題，例如「經費使用怎麼這麼浪費」，或「材料費用占營業額的比例過高」等。

我用心審閱每月的結算報表，在前往工廠，或是經過有問題的區域時，就會想起「上個月，這裡的情形是如此這般」，於是我就能立即指出問題的所在。相關區域的負責人如果遵循我的指示，採取對策，結果就能顯現在下個月的每月結算報表中。於是，公司整體的成績漸入佳境。

一般常識上，每月結算報表等的結算數據，會計都依照一般慣例形式製作。可是，這樣對經營者毫無助益。經營者如果真心想要經營公司，就必須讓相關會計數據成為對經營有所價值的資料。所以，經營者自己必須充分了解會計，才能讓結算報表突顯經營的狀況，以及經營的問題點。

我的經營起點與會計

關於我的經營學、會計學原點的基本思考方法，也就是在判斷事物時，最重要的是必須隨時追本溯源，並且依據人類的基本道德與良知，判斷何為正確之道。以下是我藉由自己在經營上的經驗，彙整出經營者應該遵循的七個會計原則，我相信只要能遵循這七個原則，每位經營者都能即時掌握企業實況與盈虧。

1.現金本位經營原則

經營企業必須經常思考「賺到的錢哪裡去了？」要增加手頭的現金。

2.一 一對應原則

物品和現金流動時必須開票，並且票據隨物品和現金一起流動。

3.肌肉型經營原則

公司的「肌肉」指的是：人、物、錢、設備等，能產生利潤的公司資產；不能產生銷售額和利潤的多餘資產，如滯銷品的庫存、過剩的設備，就是贅肉。徹底地剝離這些多餘無用的資產，最大限度地發揮有效資產的作用。

4.完美主義原則

哪怕只是小疏失，都可能導致經營判斷的大錯誤。企業從上到下貫徹完美主義，就能避免不必要的失誤成本。

5.雙重確認原則

所有的票據處理、進出款項處理都由兩個以上的人來做。

6.提高核算原則

將逐漸肥大化的組織劃分成「阿米巴」的小組織獨立核算制度。提高各組織的靈活與機動性，達到「利潤最大化」的目標。

7.玻璃般透明的經營原則

讓組織所有成員了解當下的經營樣態，開展如玻璃般透明的經營，有利於構建和員工的信任關係並激發員工的熱情。