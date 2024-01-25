大量採購比較便宜？為何日本經營之聖稻盛和夫堅持「只買一升」原則

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企業必須永續發展。如果將企業譬喻為人體，血液流遍體內各組織，身體必須經常保持健康結實的狀態。換句話說，經營者必須促使公司成為毫無一絲贅肉的肌肉型企業。我稱這項原則是「貫徹結實肌肉型的經營」，也是我的會計學的信念，亦是經營的「實學」。

通常，制訂明年度的事業計劃時，會編列預算，列舉所有必要的經費項目，例如「既然營業額必須增加這麼多，當然需要人力，所以得增加人員。此外，既然必須提升營業額，就得開設新的分店，這麼一來，業務經費必須增列……。」我從來不曾執行過這類預算制度。因為，這些增加人力、增設分店等的計劃經費，總是按部就班地進行，關鍵的營業額卻未隨之增加。因此，我向來採取的經營方式，是「摒除預算制度，當費用需求出現時，提出書面請示，隨時裁決」。

此外，在京瓷，關於原料等的採購，每個月只採購當月需要的份量。有時候，根據實際狀況，也會採取只採購每日必要份量的方式。這就是我稱為「只買一升」的資材採購原則。有時，即使對方鼓吹購買一斗的價錢更便宜時，我仍然只購買目前所需的一升份量。

這種想法源自於我孩童時代的經驗。我的老家經營印刷與紙袋製造。

鄉下的務農親戚，經常將甘薯、芋頭、各種蔬菜等，裝上板車或扁擔運來市內銷售。傍晚回家時，如果還有賣剩的蔬菜，他們會造訪熟人促銷出去。我家也常是「順道拜訪」的目標之一。這些鄉下親戚就會對母親說道：「這些都是賣剩的，算妳便宜吧。不然我還得扛回家。」於是，善良的母親總是來者不拒，買下所有賣剩的蔬菜。

晚餐時，寡言認真的父親瞄見廚房中堆積如山的蔬菜，就會怒道：「怎麼又浪費花錢了。」這時，母親總會不服氣地頂嘴說道：「你的遠房親戚某某太太專程來訪，她賣給我的價格比所有菜販的售價都便宜。」我靜靜地用餐，睨眼瞧著口拙的父親生著悶氣、一語不發的模樣，於是我判斷：「對嘛，母親說的沒錯。」

某個夏天，我放學回家時，看見母親正在庭院中，挖著很久以前埋在土中的甘薯，不過甘薯早已多處腐敗，母親呼喚傭人一起拿著大鏟子挖掘，一邊說著：「哎呀！都腐敗了啊！」然後面色不改地以菜刀削去腐敗部分。一顆顆的大甘薯愈削愈小。

母親開心地將這些小甘薯放入大鍋中煮熟，盛至竹篩上，說道：「快去邀請朋友啊。」結果所有朋友都撐著鼓鼓大肚，滿足地回家，母親則覺得做了善事而開心不已。那時，我才發覺「原來如此啊，我知道父親生氣的理由了。這種媳婦的確會拖垮一個家庭」。

孩提時代的經驗，讓我學到大量採購看似比較便宜，其實並非如此。人類面對「買愈多愈便宜」時，總是不知不覺地買下不必要的份量，結果反而胡亂使用，毫無節制。可是，如果手邊只有必要份量，就會審慎使用。所以，如果當下只需要一升，只買一升。

因為我牢記著「當下採購」的重要性，在創立京瓷之初，立刻勸說會計經理採行「只買一升」的原則。可是，會計經理堅持「這種論調是違反經營學及會計的常識。全世界所有的經營學或會計學的書籍，只會提到採購便宜物品，沒有提到購買較貴的物品。」我仍不服輸，繼續主張：「我才不管那些常識。反正只能採購需要的份量。」

極力反對的會計經理，心不甘情不願地依順辦理，慢慢地，他發現了其中的道理。只採購當下所需份量，看似進價昂貴，但是，員工養成小心使用的習慣。沒有多餘貨品，所以不需要倉庫。不需要倉庫，所以不需要倉儲管理，更不必支付倉儲利息。核算這些成本花費，反而更符合經濟效益。陶瓷不會腐爛，但是如果是處理會腐敗物品時，多是等到發現時，可能已經無

法使用。會計經理終於理解這層道理。雖然，我以母親的故事為例，不過我想，這種情形應該經常發生在很多公司或家庭。

會計經理對我說道：「社長講述自己雙親故事時，聽起來好像是在分享過往笑話。後來我發現在簡單的故事中，其實蘊含了真理，意義深遠。」在京瓷當中，稱為「採購當下原則」或「只買一升的原則」，這是京瓷經營的不變鐵則。