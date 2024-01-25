鞏固「穩中有降」的金融環境 陸2月5日降準2碼

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近四年大陸銀行存款準備金率變化

中國人民銀行端出政策牛肉，人行行長潘功勝24日宣布，2月5日下調存款準備金率2碼，約提供長期流動性人民幣1兆元。另外，今（25）日起調降支農支小再貸款、再貼現利率1碼（0.25個百分點）。人行罕見提前宣布降準，且規模超過預期，在外界對中國經濟前景憂慮揮之不去時，人行此舉，展現力挽狂瀾的信心。

稍早傳出大陸最快本周將公布籌措人民幣2兆元成立平準基金進場護盤細節，市場正屏息以待，24日大陸官方再以大動作，宣布連三天密集安排四場財經部委記者會，對外說明相關政策。24日由國資委和人行打頭陣，25日則由金融監管總局、商務部等重要財經官員接棒，預料官方將繼續釋出政策紅包。

人行行長潘功勝24日在國新辦記者會上指出，當前貨幣政策仍有足夠的空間，人行將平衡好穩增長和防風險的關係，為經濟運行創造良好的貨幣金融環境，繼續推動社會綜合融資成本的穩中有降。

人行上次降準兩碼是在2021年，2022年和2023年分別全面降準兩次，每次皆為1碼。今年以來大陸投資氣氛依舊低迷，市場期待寬鬆貨幣的聲浪漸強。

22日召開的國務院常務會議提到，要採取更加有力有效措施，著力穩市場、穩信心，市場普遍認為是為接下來的利多政策先做預告。

業界分析，從人行「強化貨幣政策工具的逆周期和跨周期調節力度」的訴求，本次降準剛剛揭開本輪寬鬆貨幣週期的序幕。

中信證券首席經濟學家明明表示，本次降準的時點和規模均遠超市場預期。尤其降準與再貸款降息同時宣布相當罕見，一方面顯示人行貨幣政策維持「精準有效」的基調，另一方面也看出人行穩經濟的目標相當明確。

中國首席經濟學家論壇理事長連平表示，自2023年8月初以來，上證A50 ETF指數已連續六個月下跌。

此外，今年人民幣兌美元匯率也由強轉弱，離岸價最大貶值幅度達1.8％。加上中資離岸美元債遭到拋售，股匯債市場的階段性連袂下挫，導致資產價格嚴重縮水，投資者信心進一步受挫，官方高度重視。

厚樸投資創辦人方風雷24日出席亞洲金融論壇（AFF）則表示，「降準有好處，更重要的是降息」，高息會抑制消費，有礙實體經濟發展，但是資本市場對此有多大反應，仍需繼續觀察。方風雷指出，政府應該考慮採取多種形式支持市場，支持長期投資者。 （相關新聞見A2、A11）