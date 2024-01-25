捍衛香港國際金融中心地位 人行推三聯通、三便利

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

近一個月恒生指數走勢

中國人民銀行24日宣布推出「三聯通、三便利」六項措施，以鞏固和提升香港國際金融中心地位，強化離岸人民幣市場的樞紐功能列入今年重點工作，力圖捍衛香港國際金融中心的地位。人行提前宣布大陸2月5日降準、放水1兆元人民幣，港股立馬飆逾500點，讓股民重現希望，恒生指數尾盤急拉，收盤大漲546點至15,899.9點，漲幅3.56％。

香港過往面對大大小小的金融危機，綜合港媒報導，在亞洲金融風暴爆發時，恒指在1997年8月至1998年期間，跌幅高達60％；2008年雷曼事件引爆金融海嘯，一年內跌逾60％，但因當時大陸經濟崛起，為香港建立強大的後盾。

香港金融業在一年前寄望中國在疫情後，消費需求能重新獲釋放並刺激香港市場交易，但情況並未如預料。中港金融市場今年開局出師不利，其中港股恒生指數於1月就曾跌逾10％，成為全球主要指數中表現最差市場，值得注意的是，恒指市值有三分之二以上都是來自中資股，從某方面來看也反映市場預期，大陸企業面對不少困難。

為力挺香港及強化中港金融合作，人行行長潘功勝24日說明人行今年重點工作時，強調香港是主要的國際金融中心之一、全球最大的離岸人民幣市場、亞洲最重要的資產管理中心及私人財富管理中心。為進一步鞏固和提升香港國際金融中心地位，人行和香港金融管理局在前期充分準備的基礎上，決定推出六項政策措施。

人行副行長宣昌能則宣布六項金融措施，涉及金融市場互聯互通、跨境資金便利化以及深化金融合作等多方面，概括為「三聯通、三便利」。一、「債券通」項下債券納入香港金管局人民幣流動資金安排的合格抵押品。二、進一步開放境外投資者參與境內債券回購業務，支持所有已進入銀行間債券市場的境外機構參與債券回購，包含「債券通」管道。三、推出改善粵港澳大灣區「跨國理財通」業務試點實施細則，拓展大灣區個人投資管道。四、在大灣區實施港澳居民購屋支付便利化政策，滿足港澳居民置業需求。五是擴大深港跨境徵信合作試辦範圍，便利深港企業跨國融資。六是深化數位人民幣跨國試點，為陸港民、企業帶來更多便利。

人行副行長朱鶴新在說明人民幣國際化時也指出，下一步要積極支持離岸人民幣市場穩定發展，特別是強化香港離岸人民幣市場樞紐動能。（相關新聞見A2）