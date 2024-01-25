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人行抓黑天鵝 不容再拖了

看大陸後市 兩大金控首席經濟學家認為…

大陸經濟恐成今年的黑天鵝，一定要救市、不救不行。圖／中新社
大陸經濟恐成今年的黑天鵝，一定要救市、不救不行。圖／中新社

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人行預先宣布2月5日將下調存款準備金率2碼（0.5個百分點），向市場釋出長期流動性約人民幣1兆元。兩大金控銀行首席經濟學家皆是要恢復市場信心，股市穩，信心才會回來，但降準推升的信心恐是短期，預期後續大陸可能會降息，或提出更多振興經濟方案。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超表示，人行希望用較寬鬆的貨幣政策，讓市場注意到「政府真的有動作」。因房市無法在短期內恢復，只好從股市下手，尤其近期美股創新高，日股、台股表現好，但陸股低迷，股市雖不會馬上影響到實體經濟，但拖太久，要恢復消費與投資就很困難，市場也擔心可能出現通縮，「當股市穩了，信心就回來，民眾才認為可以消費、企業才有信心投資。」

台新金控首席經濟學家李鎮宇認為，放任股市下跌一定會出問題，不能無限制下殺，觀察近期港股走勢，每板全面下跌，陸股市信心崩潰已擴散，「若繼續跌下去，大陸經濟恐成今年的黑天鵝，一定要救市、不救不行」。降準是救市第一步，但降準幅度僅0.5個百分點稍嫌太小，應一次降2個百分點比較實際，直接對市場灌錢才有效果，或分次降準。

林啟超指出，降準不是「治本」之道，對實體經濟未必有很大幫助，仍要取決於後續出台的政策，大陸後續可能會降息。但即使是降息，對實體經濟幫助也有限，還是要看財政政策上是否會加重力道。

大陸目前面臨的不是因利率太高而不消費或不投資，降準雖會在市場上釋出資金，但家庭或企業拿到資金，最重要是會不會消費與投資。民眾怕花錢、企業怕投資，如何消除民眾與企業的疑慮，才是大陸實體經濟提振的根本關鍵。

（相關新聞見A2）

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