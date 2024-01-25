鷹聲高 Fed降息估在6月

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市場對聯準會（Fed）3月降息的預期退散，5月啟動寬鬆循環的呼聲變高，但路透最新調查顯示，經濟學家相對偏鷹，認為Fed會拖到6月才降息，預估的降幅也比市場保守。

24日美元指數一反前兩個交易日上揚0.26％的升勢，跌0.42％降至103.08。美元指數23日觸抵103.82的6周高點，但市場對Fed提前降息的預期轉冷，該指數今年來漲幅不到2％。

據路透1月16日至23日的調查結果，123位受調經濟學家一致表示，Fed在1月31日的政策聲明，將持續讓基準利率停在5.25％～5.5％水位，多達86位受訪專家預期降息時機落在第二季，將降息時間點押在6月的最多，占比達45％（55人），31人預估5月。

美製造業PMI 50.3 重返擴張

近來數據反映美國經濟強韌，Fed官員相繼發聲，市場預期3月降息機率已由高達90％大幅滑落。聯邦基金期貨報價，3月至少降息1碼的機率，從1個月前的88％驟降到41％。

此外，紅海緊張推高運費加劇物價壓力，24日公布的美國1月製造業採購經理人指數（PMI）初值為50.3，較11月終值48.2大幅回升，高於市場預期的47.2。1月服務業PMI初值為52.9。

歐元區1月製造業PMI則露曙光，自12月終值44.4勁彈到46.6，攀至10個月新高，高於預估，只不過從2022年7月至今尚未恢復擴張。至於1月綜合PMI由12月的47.6升至47.9，雖為6個月高點，但遜於預期，連續8個月萎縮。歐元區經濟主要支柱服務業的PMI，1月跌至48.4，為3個月低點，遜於路透調查。