搶救兩岸關係 現在就應啟動

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賴清德以4成選票當選總統，完完全全是一位少數總統。何以6成選民不支持他當總統？關鍵就在於兩岸關係，民進黨執政八年，極度親美反中，在去中國化的道路上快步疾行，以致於把兩岸關係搞到兵凶戰危，賴清德的兩岸政策又比蔡英文總統更激進，許多民眾擔憂在他主政下，極可能引發台海戰爭。

他在選舉期間聲稱自己當選最能帶來和平，當選後承諾將依據中華民國憲法處理兩岸關係。但是，他言之鑿鑿，卻乏人採信，民眾、對岸和美國都高度存疑。兩岸關係是台灣安全與台海穩定之所繫，非將其安之於磐石之上不可，但解鈴還是需要解鈴人，蔡英文還有三個多月總統任期，沒有選舉顧慮，現在大可用亡羊補牢之心搶救，以免賴清德處在對岸不聽其言而只觀其行的困境中。

於今之計，只有現任與新任總統聯手主動採取具體措施，打開原先對大陸關閉的門，採取可以打破僵局的開放性措施，讓兩岸關係春暖花開，進而有迎向和平而美好未來的可能。

兩岸關係針鋒相對久已，死結越來越緊，賴清德雖說將依照中華民國憲政體制，用交流取代圍堵，對話取代對抗。但千言萬語不如具體行動，行萬里路始於足下，如果現政府和未來領導人主動展現善意與決心，在改善兩岸關係上邁開堅實腳步，或可為兩岸關係注入和解的因子。

民進黨政府必須主動改善兩岸關係，這是挽救兩岸關係緊張危局之所必須，也是口口聲聲要維持現狀之所必須。台灣沒有必要也沒有條件再仇中、抗中下去，民進黨雖然無法採取親中立場與政策，但至少應知曉情勢之所趨、危險之所在，並且展現改善關係的誠意，主動而積極，即使一時不能獲取對岸的滿意回饋，至少能止住兩岸關係無量下跌的發展趨勢。

民進黨八年執政搞壞兩岸關係，加上賴清德過往的激進言論，兩岸互信基礎顯已蕩然，其中更蘊藏衝突的因子。賴清德當選後，台灣立失邦交國諾魯，可以預見，如果我方不先遞出橄欖枝，未來大陸對台的外交與軍事施壓不會歇止，經貿報復與制裁措施也會步步高升，民進黨政府千萬不能仗勢美國的口頭承認而執迷不悟，鐵了心腸對幹到底。

中共近期擺出的態勢以及採取的措施，可能是要讓台灣人民有感：不要在擁有時不懂得珍惜，失去後才知道可貴。台灣承受不起陸方多管齊下的施壓與制裁，民進黨政府若真為國家安全與人民福祉著想，一方面蔡英文不能只求風光卸任而放任不管，現為副總統的賴清德也不能等接任後再尋求對策，否則可能鑄下難以挽救的困局。

蔡英文如能善用總統任期最後三個多月，在兩岸政策上做出適度調整，至少在兩岸民間交流問題上有所作為，比如全面恢復兩岸觀光，既可展現台灣恢復交流的誠意，也可自己收拾爛攤子，讓繼任者比較好做事。果若如此，她的歷史地位當可有所提升。賴清德更要準備好最佳起手式，就任前就宣告規劃好的兩岸關係改善對策，以利抹除海內外各方對其激進謀獨的刻板印象，尤其是對岸，如能對他產生新的觀感與期望，必能增進其對台政策的正面思維。

兩岸關係絕不能以為只要按照既有路線走下去就可維持現狀，殊不知在對岸看來，從蔡英文到賴清德，都是在改變兩岸同屬中國的現狀，所以絕不會坐視不管，台獨意向強烈的賴清德執政更應在遏制台獨上有所作為。

美國智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）的美國與台灣專家分析台海局勢，近日總結報告，過半專家相信今年可能爆發台海危機；台灣專家認為中方較可能執行非軍事的脅迫行動，美國專家則擔心大規模環台軍演。此外，專家意見認為，美中控管緊張關係的努力及中國大陸自身的經濟衰退，都未能改變台海危機的可能性。這個報告研究方法嚴謹，推論信而可徵，很值得重視。

兩岸關係惡化至此，再不拿出亡羊補牢的決心尋求從谷底回升，未來發展前景黯淡且危險。在新舊總統交接之際，正是搶救的一個關鍵性時機，蔡、賴必須好好把握。補救於將終，啟動於將始，藉以翻轉固有刻板印象，讓兩岸與國際對民進黨政府產生新的期盼，應是其尋求救贖與新生的一個轉折點。