IMF:2024全球經濟可望軟著陸

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香港亞洲金融論壇談話

在傳聞多時的大陸人行將降準以救市的行動成真後，出席香港舉行的亞洲金融論壇（AFF）的各大投行集中的觀點認為，2024年各國經濟有望「軟著陸」，央行退出升息節奏，值得注意的是，亞洲則將引領全球經濟增長，中國、印度、東協成為三大經濟增長驅動力。

這場論壇於24日至25日登場，面對目前全球通膨仍較高，國際貨幣基金組織（IMF）亞洲及太平洋部副主任Thomas Helbling指出，2023年部分地區通膨已出現回落跡象，經濟復甦表現較好，預計2024年全球經濟將軟著陸，且部分經濟體已經達標。

然而，Helbling認為，全球經濟表現仍有分化趨勢，部分經濟體受債務風險影響，政策空間有限，導致市場擔憂前景，預計2023年至2024年全球經濟成長率約3％，處於歷史低位。

在全球關注的大陸經濟前景方面，Helbling指出，中國是亞洲最具韌性的經濟體，雖然房地產市場近年歷經超預期調整，但近期調整幅度顯著放緩，全面性的房市改革有望推動經濟增長。

渣打集團主席韋浩思（Jose Vinals）對2024年全球市場感到樂觀，預估隨著各國央行軟著陸，將取得相對緩和的全球經濟增長。據估計，2024年美國和歐洲經濟分別約增長2％和不到1％，新興市場增速上看4％，至於以中國為首的亞洲經濟體成長率將達5％，引領全球經濟成長。

同場出席的盤谷銀行董事總裁陳智深則指出，得益於「中國+1」的供應鏈布局策略，2024年以後的東協經濟增長進一步加速，消費和收入雙雙提升，同時在地緣風險中保持中立，則將成為未來增長關鍵地區。

富蘭克林鄧普頓總裁兼執行長莊麗雅亦關注亞洲供應鏈，認為印度、印尼、馬來西亞和泰國是「中國+1」主要受益者。她也同意主流觀點認為2024年會軟著陸，建議關注現金流優秀的公司。

厚樸投資創辦人方風雷表示，中國市場魅力仍存，現有許多中國企業尋求出海機會，未來將成為跨國企業，這不僅是中國公司新趨勢，也會帶來重要機遇。從長遠預測，中國人均GDP可由目前的1.3萬美元增長至2.5萬美元以上。