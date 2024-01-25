今年內外皆溫 中經院估：經濟成長能保三

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中經院2024年台灣經濟預測及前後比較

中華經濟研究院24日發布最新預測，今年台灣經濟呈現「內外皆溫」，動力來自投資、國外淨需求及民間消費動能持續，經濟成長率為3.10％，較前二次的估測值上修。

中經院長葉俊顯說，今年經濟將是「乘風破浪」，風是全球貿易量成長的風，浪指今年仍有相當多不確定性，如美國在內的全球大選。

依中經院估測，今年台灣經濟成長率應能「保三」，中經院經濟展望中心主任彭素玲強調，投資和國外淨需求今年都可望轉為正成長，一旦全球推出寬鬆貨幣政策，也將帶來資金成本降低的利多。民間消費是近2年台灣經濟成長動能的支柱，歷經去年高達8.38％的消費高成長後，2024年成長力道仍有2.08％，主因來自勞動市場改善、觀光休閒活絡，及薪資成長可望高於通膨等。

中經院表示，台灣面臨的輸入性通膨趨緩、物資供需失衡情形改善，在基期因素考量下，整體物價增勢和緩，估國內今年CPI年增約1.88％，低於政策目標2.0％，若未出現黑天鵝，應不再出現去年靠向3百分點的2.50％。今年應關注大陸房地產市場以及地方債等問題，造成經濟走勢不振，雖台灣對大陸出口比重持續下降，但大陸仍是台灣出超主要來源及傳產貨品主要市場，在成長低迷、出口下滑之下，對雙邊的成長或有影響。

中央大學經濟學系教授邱俊榮提醒，ECFA早收清單優惠關稅部份被中止，短期兩岸經貿、投資不確定性提高，中長期可能回到「鬥而不破」傳統格局，發展得視新政府與大陸的互動而定。