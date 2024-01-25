地緣風險加劇 亞銀籲聚焦氣候合作

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全球地緣政治緊張氛圍高漲，成為今年亞洲金融論壇（AFF）關注焦點。亞洲開發銀行（ADB）副行長莫里斯（Scott Morris）在會上表示，地緣政治風險加劇使其面臨挑戰。為了促使各國在廣獲共識的氣候議程創造利多，亞銀不斷推動改善氣候變遷問題，與銀行機構和國家加大合作，並呼籲亞銀成員體以具有共識的氣候議題，來做為最佳合作契機。

亞洲金融論壇24日在會上舉行觀眾投票，對於「亞太地區經濟成長最大的威脅/不確定性」的命題，多數與會者認為是「地緣政治分裂」，得票比例達65％，主要考量為近來爆發的中東衝突，以及長期延燒的中美摩擦等原因。

世界經濟論譠（WEF）在1月份發表的《2023年全球風險報告》中亦提到，短期內，地緣政經對抗排在第全球三大風險。

莫里斯指出，亞銀目前有68個成員體，在地緣政治風險加劇下，受到日本、美國、中國和印度等國持有的背景，使其面臨挑戰。其中，各國在機構內強調合作，尋求共同解決各項問題，形成利多因素，廣獲多國共識的氣候議程較其他議題更加團結。亞銀作為多邊銀行，持續推動各國就氣候議題合作，不僅提供資金，也提供各項技術知識，進而尋求創新合作模式。

公開資料顯示，二十國集團（G20）成員國的碳排放量合計占全球排放量超過80％。2023年，G20領導人同意在2030年將全球再生能源產能增加兩倍，並接受逐步減少煤炭發電的必要性。亞銀則透過調動資金，投入氣候變遷的改善，尋求與大宗氣候排放國合作，減緩環境問題。

莫里斯強調，亞銀除了扮演傳統角色外，還將同步調動私營企業需求，使其提供更大資金，投入綠色投資，解決現有化學燃料問題，這是該行正在積極發展的領域。多邊結構的主體營運下，亞銀加大與非主權機構合作，也意味著仍需要與公私營合作夥伴持續深化關係。