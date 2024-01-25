人行行長潘功勝：防資金斷鏈 准房企借新還舊

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大陸為避免房企資金斷鏈引爆連鎖金融風險，中國人民銀行與金融監管總局24日公布新規，針對發展前景良好的房地產商，允許銀行除了滿足其一般經營性資金需求，還可額外發放貸款助其償還債務，等於為房企借新還舊打開大門。

人行行長潘功勝24日下午在國新辦記者會上提前預告將發出政策大禮包，以支持房地產企業發展。24日晚間人行公布「關於做好經營性物業貸款管理的通知」，明確在2024年底前，針對規範經營、發展前景良好的房地產企業，銀行基於風險可控的基礎上，除可發放相關的經營性資金需求和股東借款等外，還可另外發放經營性物業貸款，讓房企用以償還房地產領域的存量貸款和公開市場債券。銀行發放的經營性物業貸款額度，原則上不得超過貸款物業評估價值的70％，貸款期限最長不得超過15年。

潘功勝表示，相關政策可支持優質房企活化存量資產，擴大資金使用範圍，改善流動性狀況，促進房地產市場平穩健康發展。

潘功勝說，今年發達經濟體貨幣政策的外溢性壓力將逐漸減少，中美貨幣政策週期差距有望趨於收斂。此舉相有利於增強大陸貨幣政策操作的自主性，拓寬貨幣政策空間。對於大陸物價指數連月低迷，恐陷通縮隱憂，人行要把維護價格穩定、推動價格溫和回升，作為把握貨幣政策的重要考量；要堅守貨幣政策目標，保持貨幣幣值的穩定，以促進經濟增長。