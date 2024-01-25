大陸金監總局局長李雲澤：四對策 深化陸港澳金融互聯

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大陸為鞏固香港國際金融中心地位，24日火力全開。大陸國家金融監督管理總局局長李雲澤24日出席亞洲金融論壇（AFF）時，宣布包括深化大陸與港澳金融市場的互聯互通等對策，強調對香港充滿信心，將為亞洲地區繁榮發展作出更大貢獻。

金融監管總局祭出四招，包括進一步深化大陸與港澳金融市場的互聯互通；支持金融機構積極參與滬深港通、債券通的機制安排；提升大陸銀行業、保險業對港澳開放；擴大港澳銀行大陸分行的業務範圍。

此外，支持進一步擴大港澳銀行大陸分行的業務範圍，積極探索研究港澳銀行大陸分行開辦銀行卡等業務。按照「內外一致」原則，研究降低港澳金融機構參股大陸保險公司的准入門檻。為支持香港鞏固離岸人民幣業務樞紐地位，透過綠色債券深化大陸與香港綠色金融合作；支持中資金融機構扎根服務香港本地市場，完善對香港實體經濟的金融服務。

李雲澤說，在CEPA（大陸與香港關於建立更緊密經貿關係的安排）架構下，將不斷推進向港澳更高水準開放。

香港特首李家超致詞時指出，國際市場碎片化導致成本上升、市場流動性減少，削弱且破壞金融體系的穩定，因此國際合作至關重要。香港和大陸從股票、債券到衍生品的市場的相互准入不斷擴大，進而確立香港是大陸與國際金融市場之間不可或缺的資本橋樑。