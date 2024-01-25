金管會 逼出新光金四個坦白

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新光金拯救新壽RBC四大行動

金管會的最後通牒，逼出新光金控的「四大坦白」。新光金24日公開聲明，一是坦言新光人壽在接軌前資本需求「甚大」，遠非70億元可解決；二是去年底RBC再次不足200％；三是死利差互抵特別準備金，全球、國泰、南山等壽險都已採用，遺憾金管會不准新壽動用；四是第二季會用其他子公司上繳盈餘，增資新壽70億元。

■增資，遠非70億可解決

為了增資新壽，新光金亦考慮要辦理現金增資，24日新光金股價收在8.51元，聲明中指出，若再以低於票面現增，恐再次打擊經營層信心及造成投資人信心危機，過去以票面下募資數百億元，沒有一次成功扭轉經營困境，因此金控募增案為「最後選項」。

新光金表示，增資新壽的資金來源，除金控現增募資外，正一併研議是否有更適切可行的方案，新光金強調，增資新壽是法定義務，向來遵循規範從無異議，並持續積極處理、並未阻擋增資。

■坦言新壽資本需求甚大

新光金聲明中罕見說出四大一直不敢直言的事實，一是新壽因過去販售高利率保單及投資等導致經營不善，預估至2026年接軌ICS前，為符合RBC達200％，資本需求甚大，遠非金控對人壽增資70億元所能解決，必須多管齊下。

二是去年下半年新光金先以帳上自有資金注資15億元給新壽，也發行次債130億元，因此新壽10月RBC已逾200％，超過原擬現增70億元的效果，但去年第四季環境及匯率變化大，證實新壽RBC下降、再次不足。

三是新壽帳上有一筆「鉅額」特別準備金，已有同業將準備金轉列資本使用，如全球併國華人壽、國泰併國寶及幸福人壽，南山併朝陽人壽等，新光金去年向金管會爭取比照這些同業，將死利差互抵責任準備金列入RBC計算，很遺憾未獲同意。

四是積極規劃今年第二季，以其他子公司上繳盈餘，對新壽增資70億元，以符合主管機關的要求。

■指冰凍三尺非一日之寒 新光金表示，新壽2026年接軌前，要維持RBC逾200％，要很大資本，已委請外部顧問協助，研議各種對新壽增資可能方案。

新光金強調，「冰凍三尺，非一日之寒」，希望金管會繼續協助，讓新壽改善經營，轉變體質，脫胎換骨；新經營團隊有信心將新壽帶到健康經營的道路，也呼籲外界不要被前任經營者誤導。